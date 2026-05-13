Slovenky odštartovali prípravu na Eurósku ligu. Čaká nás veľa práce, vraví tréner

Slovenské volejbalové reprezentantky stredajším zrazom v bratislavskom hoteli Premium odštartovali prípravu na Európsku ligu 2026. Trénerovi Martinovi Volpinimu chýbala zo sedemnásťčlennej nominácie iba chorá Katarína Körmendyová.
Slovenky čakajú pred začiatkom súťaže prípravné zápasy v Slovinsku (21. – 23. mája) a Rumunsku (29. – 30. mája), domácim fanúšikom sa predstavia od 12. do 14. júna na turnaji v Poprade.
Tréner Volpini sa ujal kormidla v slovenskej reprezentácii v novembri 2025 a od prvého dňa začal pripravovať víziu pre nový cyklus.
„Konečne začíname. Máme za sebou s dievčatami veľa komunikácie a pred sebou veľa práce. Vieme, čo nás čaká a každý z nás bude každodenne pracovať na tom, aby sme naplnili ciele, ktoré sme si stanovili. Tým hlavným je účasť v semifinále Európskej ligy, čo znamená automaticky postup na majstrovstvá Európy 2028, a následne postup zo skupiny na európskom šampionáte.
Ak sa nám tieto ciele podarí splniť, za istých okolností by nemusela byť nereálna ani účasť na majstrovstvách sveta 2027,“ povedal Volpini pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Jeho asistentmi budú Michal Matušov a Talian Andrea Carasi. Slovenský tím sa chce v príprave zamerať najmä na obranu a útočnú fázu hry.
„V dnešnom volejbale vzniká viac ako 70 percent bodov práve v útoku, preto budeme musieť hrať dôrazne. Pre nás bude dôležitá každá lopta,“ dodal reprezentačný tréner.
Najskúsenejšou hráčkou aktuálneho reprezentačného výberu je s 91 štartmi univerzálka Karin Šunderlíková, ktorá v uplynulej sezóne získala titul s maďarským klubom Vasas Óbuda Budapešť.
„Pamätám si to ako včera, keď som bola v reprezentácii prvýkrát. Mala som necelých 18 rokov a v tíme boli Jarka Pencová či Nikola Radosová, ktoré boli pre mňa obrovské hviezdy. Veľmi mi pomohli a teraz sa budeme snažiť rovnakým spôsobom pomôcť mladším hráčkam aj my,“ povedala 26-ročná univerzálka.
Novickami vo Volpiniho výbere sú nahrávačka Karolína Cibulová, smečiarky Karolína Matalíková a Radka Hašková, blokárka Barbora Truchlá a liberka Zuzana Justhová.
Výraznou novinkou v realizačnom tíme je aj príchod bývalej kapitánky reprezentácie Karin Palgutová na pozíciu tímovej manažérky. Dvojnásobná volejbalistka roka z rokov 2022 a 2023 ukončila reprezentačnú kariéru po majstrovstvách sveta v Thajsku, no pri národnom tíme zostáva v novej úlohe.
„Rozhodne mi palubovka nechýba. V hlave som nastavená tak, že veľmi rada budem pri tíme ako manažérka, ale už nie ako hráčka. Musím povedať, že ma táto práca od začiatku zaujala a chytila. Teším sa na nové situácie aj výzvy, ktoré ma počas sezóny čakajú,“ povedala Palgutová.
Slovenky vstúpia do Európskej ligy začiatkom júna turnajom v rakúskom Schwechate, následne sa predstavia doma v Poprade a skupinovú časť uzavrú v gruzínskom Tbilisi. Vrcholom sezóny budú augustové majstrovstvá Európy vo švédskom Göteborgu.
Širšia nominácia RD SR ženy na sezónu 2026
Nahrávačky: Anna Kohútová (Jymy Volley/FIN), Karolína Cibulová (KOOPERATIVA Slávia EUBA)
Smečiarky: Zuzana Šepeľová (Levallois Paris St. Cloud/FRA), Karolína Fričová (Bordeaux Merignac Volley/FRA), Lucia Herdová (Linz AG Steelvolleys/AUT), Karolína Matalíková, Radka Hašková (obe KOOPERATIVA Slávia EUBA)
Blokárky: Tereza Hrušecká (Dinamo Bukurešť/ROM), Katarína Körmendyová (Dukla Liberec/CZE), Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Emma Erteltová (Fedes Ascencores La Laguna/ESP), Barbora Truchlá (Hit UCM Trnava)
Univerzálne hráčky: Karin Šunderlíková (Vasas Óbuda Budapešť/HUN), Nina Dreisigová (VK KP Brno/CZE), Hana Boldocká (VK Slovan Bratislava)
Liberky: Ema Magdinová (VK KP Brno/CZE), Zuzana Justhová (Volley project UKF Nitra)
Náhradníčky pre pozvánky v sezóne: Nikola Furdová (Šelmy Brno/CZE), Deana Valentová (TJ Sokolo Šternberk/CZE), Alexandra Fričová (VK Slovan Bratislava), Tamara Hrušecká (VK KP Brno/CZE), Sofia Libáková (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Marína Siládiová (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Jasmína Pavlíková (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Ivana Kardošová (VA UNIZA Žilina - v prípade nutnosti a zranení), Rebecca Pernicová (VA UNIZA Žilina), Juliana Katočová (Vero Volley Unika/ITA) – obe v družstve SR U20 a v sledovaní v prípade potreby pre seniorskú reprezentáciu, Barbora Koseková (VC Turan/AZE - možnosť iba pre druhú časť po dohode v riešení)
Realizačný tím: Martino Volpini (hlavný tréner), Michal Matušov, Andrea Carasi (asistenti trénera), Valter Durigon (konzultant), Richard Nemec (kondičný tréner), Daniel Bruch (štatistik), Andrea D’Auria (fyzioterapeut), Karin Palgutová (tímová manažérka)
Program oficiálnych zápasov slovenskej volejbalovej reprezentácie žien v roku 2026
Európska liga:
1. turnaj (Schwechat, Rakúsko – 5.-6.): Rakúsko, Island
2. turnaj (Poprad, Slovensko – 12.-14.6.): Izrael, Fínsko
3. turnaj (Tbilisi, Gruzínsko – 19.-20.6.): Bosna a Hercegovina, Gruzínsko
Majstrovstvá Európy – Göteborg, Švédsko – 21.8.-6.9.:
21.8. 13.00 SR - Francúzsko
22.8. 18.00 SR - Švédsko
24.8. 16.00 SR - Chorvátsko
25.8. 16.00 SR Taliansko
26.8. 19.00 SR - Čierna Hora