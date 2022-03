Oživil slovenskú scénu: Bývalý hráč má výhodu. Volejbal sa mení

„Ženie ma to vzdelávať sa. Ak chceme pozdvihnúť slovenský volejbal, je potrebné sa mu venovať od malých detí,“ hovorí 32-ročný bývalý smečiar ERIK DIGAŇA , ktorý sa v roku 2015 tešil zo zisku majstrovského titulu ešte ako hráč. Teraz môže Prešov k nemu priviesť už ako tréner.

Do sezóny ste nevstupovali v pozícii najväčšieho favorita, napriek tomu ste základnú časť extraligy vyhrali. Ako to hodnotíte?

Neboli sme na tom tak, že to ideme jednoznačne ovládnuť, hoci v športe treba mať vždy najvyššie ciele. Došlo k zmene na trénerskom poste, kde som nahradil Mareka Kardoša, od ktorého som sa veľa naučil, pribudol kondičný tréner i noví hráči. Očakával som, že v tejto sezóne by sme si mohli všetko pripraviť a v budúcej zaútočiť na titul.

Vyvŕbilo sa to však tak, že prišiel univerzál Patrik Lamanec, časom aj nahrávač Samuel Goč, chlapci si výborne sadli a bolo by na škodu, ak by sme nezaútočili na víťazstvo v základnej časti i účasť vo finále, respektíve majstrovskú trofej.