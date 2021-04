Najbúrlivejšia oslava? Keď sme mali bar pre seba, spomína nový rekordér

Každý jeden titul je krásny a preto si to aj teraz v Komárne užívame. Je to výsledok niekoľkomesačnej práce. Tešíme sa z toho, že sme najlepší na Slovensku.

Vyzdvihol by som aj titul v Nitre, pretože vtedy som bol kapitánom. Vo finále sme odohrali náročnú sériu, v ktorej sme uspeli v rozhodujúcom siedmom zápase v Prešove. Klub nám vtedy prichystal perfektné oslavy v Bardejove, v mojom rodnom meste. To bolo pre mňa takisto nezabudnuteľné.

V Bardejove. Ľudia z klubu vtedy zavelili, že z Prešova nejdeme rovno do Nitry, ale do Bardejova. Boli sme tam len hráči a realizačný tím, bez priateliek, či manželiek, mali otvorený vlastný bar a užili si ten večer maximálne. Tí, ktorí tam boli, určite vedia, o čom rozprávam...

Oslavovali ste už so štyrmi klubmi - Humenným, Volley Teamom Bratislava, Nitrou i Komárnom. Kde to bolo najbúrlivejšie?

Ťažko povedať. Neustále žijem kočovným životom a nachádzam sa niekde inde. Stále budem srdcom východniar, to je jednoznačné. S manželkou však máme kúpený byt v Nitre a kvôli volejbalu i možno práci v budúcnosti uvažujeme nad tým, že by sme zostali na západnom Slovensku.

Áno, minimálne jednu sezónu by som ešte chcel odohrať. Fyzicky je to pre mňa čím ďalej, tým náročnejšie, musím sa sústrediť na regeneráciu a kvalitu, nie kvantitu tréningov. Ak má však v Komárne alebo niekde inde budú chcieť, určite by som si ešte chcel zahrať.

Máte 36 rokov. Premýšľate nad tým, čo budete robiť po skončení hráčskej kariéry?

V podstate ešte nie. V Komárne som mal byť hráčom extraligového tímu a zároveň trénerom žien v prvej lige. Bohužiaľ pandémia spôsobila, že počas tejto sezóny ženské družstvo nemohlo hrať a ani trénovať.

Spravil som si trénerskú licenciu a chcel by som sa vydať týmto smerom. Zatiaľ len zbieram skúsenosti. Ak by mi to nevyšlo, alebo by som cítil, že na to nemám vlohy, budem uvažovať nad tým, čo ďalej.