Slovan zabránil Komárnu, aby oslavoval titul. Doma prehral len prvý set

Niké Extraliga - 3. zápas finále
VK Slovan Bratislava - Rieker UJS Komárno 3:1 (-25, 15, 18, 18)
Trvanie: 100 minút
Rozhodcovia: Malík a Mokrý
Diváci: 630
Slovan: Kriško 12, Mlynarčík 2, Trubač 20, Marjov 0, Billich 14, Zaťko 3, libero Jakubík (Šellong 10, Fořt 0, Michalovič 13, Belas 1)
Komárno: Smolej 5, Zeman 6, Kasperkevič 0, Halanda 9, Mačuha 6, Hulpach 22, libero Pati-Nagy (Sánta 1, Goč 2, Á. B. Liška 3, Á. G. Liška 0, Forró 1)
/stav série: 1:2/
Volejbalisti VK Slovan Bratislava zvíťazili nad Rieker UJS Komárno 3:1 na sety po obrate v nedeľnom treťom dueli finále Niké Extraligy. Úradujúci majster tak znížil stav série na 1:2 na zápasy.
„Belasí“ si v úvode prvého setu vypracovali 3-bodový náskok, no prišli oň a v dramatickej a tesnej koncovke ťahali za kratší koniec (25:27).
Slovanisti ale v druhom sete dominovali, rýchlo si vybojovali dostatočný náskok a napokon mali navrch o 10 bodov.
Víťaz základnej časti následne dokonal obrat, keď po vyrovnanom úvode tretieho setu opäť dokázal odskočiť a vedenie si už postrážil (25:18).
Volejbalisti Komárna nenašli recept na rozbehnutého súpera ani vo štvrtom sete, ktorý domáci ovládli 25:18 a dotiahli duel do víťazného konca.
Komárno a Slovan bojujú vo finále najvyššej súťaže o Pohár Bohumila Goliana už tretí rok za sebou.
Štvrté stretnutie série hranej na tri víťazstvá je na programe vo štvrtok 7. mája o 19.00 h v Komárne.
Hlasy po zápase
Robin Pělucha, tréner Slovana: „Asi sa nám ľahšie dýchalo, keďže sme už nemali čo stratiť. Konečne sme predviedli hru, ktorá nás zdobila celú sezónu, čiže dobrý servis, dobrá obrana a v zásade aj protiútok, ktorý nám dva zápasy nevychádzal. Taktika sa už ani nemá ako meniť, tímy sa už poznajú. Je to už iba situačná vec, keď vyjde deň niektorým hráčom, a to je celé. Zatiaľ nevieme, ako je na tom Juraj Zaťko, ale urobíme všetko pre to, aby bol pripravený na ďalší zápas.“
František Ogurčák, tréner Komárna: „Dnes z našej strany trošku horší výkon a trošku sa nám to rozpadlo po prvom sete. Je to škoda, lebo ku koncu sme už asi neboli dôstojným súperom, čo ma mrzí. Musíme zlepšiť úplne všetko a nemyslieť na to, že to môže byť posledný zápas.“
Michal Trubač, hráč Slovana: „Bol to veľmi netradičný zápas. Začal sa pre nás horšie, ako aj predošlé zápasy, potom v druhom sete sa nám zranil nahrávač Juraj Zaťko, čo úplne zmenilo celý priebeh hry. Vypálilo to v náš prospech. Myslím, že Komárno, keď videlo, že sa zranil náš nahrávač, tak trošku poľavilo, čo sme využili. Neposkladali sme tak, ako by možno niekto čakal.“
Maroš Kasperkevič, kapitán Komárna: „Mohli sme to dnes doklepnúť a nepodarilo sa to. Posledný krok býva najťažší. Po výbornom druhom sete, ktorý sme tiež doťahovali, ale nakoniec sme ho otočili, sme nepochopiteľne poľavili. To nás stálo zápas, Slovan sa chytil, domáci začali chytať neskutočné lopty v poli a už sa hralo ťažko. Darilo sa nám dva zápasy a mali sme sa toho držať. Teraz sme im dovolili hrať a takto to vyzeralo. Treba vyčistiť hlavy, taká prehra bolí, takže musíme to rýchlo vypustiť a pripraviť sa na štvrtok. Nemáme čas smútiť.“