Druhý titulový mečbal už využili. Volejbalisti Komárna zdolali Slovan a získali titul

Niké Extraliga - 4. zápas finále
Rieker UJS Komárno - VK Slovan Bratislava 3:0 (20, 21, 16)
Dĺžka zápasu: 83 minút
Rozhodcovia: Juráček - Schimpl
Diváci: 650
Komárno: Smolej 11, Mačuha 4, Hulpach 17, Halanda 16, Kasperkevič, libero Pati-Nagy (Goč, Á. G. Liška, Forró, Zeman 4, Sánta, Á. B. Liška). Tréner: F. Ogurčák.
Slovan: Zaťko, Trubač 8, Šellong 4, Kriško 1, Michalovič 18, libero Jakubík (Belas, libero Patúc, Jalovecký, Marjov 1, Billich 5, Hollý, Fořt 2, Mlynarčík). Tréner: R. Pělucha.
/konečný stav série: 3:1, Komárno získalo titul/
Volejbalisti Rieker UJS Komárno získali svoj štvrtý titul v slovenskej extralige.
Vo štvrtom zápase finále play off zvíťazili nad obhajcom titulu VK Slovan Bratislava (predtým VKP FTVŠ UK Bratislava - pozn.) 3:0 na sety a celkovo 3:1 v sérii.
Vo finálovej sérii sa oba tímy stretli už po tretí raz po sebe, Komárno si v nej pripísalo druhé víťazstvo.
Ich konfrontáciu mohli fanúšikovia vidieť v tejto sezóne aj vo finále Niké Slovenského pohára v Leviciach, kde triumfoval Slovan jednoznačne 3:0.
O držiteľoch bronzových medailí rozhodne piaty zápas. Vo štvrtom stretnutí o 3. miesto hráči TJ Spartak Myjava vyhrali nad VK Slávia SPU Nitra 3:1 a stav série vyrovnali na 2:2.
Rozhodujúci zápas je na programe v nedeľu 10. mája v Nitre.
VIDEO: Tréner Komárna František Ogurčák
Priebeh zápasu Komárno - Slovan
I. set:
O Pohár Bohumila Goliana začali bojovať domáci výborne, po podaní Smoleja viedli 2:0 a neskôr 6:3, ale Slovan sa dotiahol na rozdiel bodu.
Po skvelom bloku Hulpacha potom viedlo Komárno 13:9 a tréner hostí Pělucha si vzal oddychový čas. Rozbehnutí domáci však nepoľavili a prvý set získali pre seba za 26 minút v pomere 25:20.
II. set:
Slovan začal druhý set lepšie a po podaní Zaťka viedol 3:1, ale po ese Halandu bolo 4:4. Hráči Komárna však potom zlepšili hru a za stavu 10:7 prišiel ďalší oddychový čas hostí.
Rieker si však držal trojbodový náskok. Slovanisti sa v závere setu zlepšili, ale koncovka vyšla domácim a za 28 minút ho získali v pomere 25:21.
III. set:
V treťom sete viedli domáci od úvodu, po smeči Mačuhu už 4:1. Tréner hostí si vzal oddychový čas a jeho zverenci vyrovnali na 4:4.
Opäť však prišla šnúra Komárna, dostalo sa do vedenia 15:9 a pomaly sa chystalo na víťaznú koncovku. Tá napokon aj prišla, Rieker premenil druhý mečbal a získal set v pomere 25:16.
Hlasy po zápase
František Ogurčák, tréner Komárna: „Klobúk dole pred mojimi hráčmi. Od prvej lopty išli za víťazstvom. A možno by som to aj povedal, že bez zaváhania. Bol to vynikajúci výkon od všetkých. A chcem aj pochváliť nielen hráčov, ktorí hrali, ale aj tých, ktorí nehrali. Pretože celú sezónu trénovali naplno. A to pomáha aj tým, ktorí hrajú.“
Robin Pělucha, tréner Slovana: „Komárno malo parádnu formu, išli do toho naplno, nerozmýšľali, búchali. My sme sa trošku zľakli a Komárno to využilo. Ale hralo pekne a zaslúžilo si to. My sme chceli nadviazať na úspešný zápas doma. Sezóna bola pekná, takže toto je škoda, ale nemôžeme byť sklamaní.“
Tomáš Halanda, hráč Komárna: „Som rád, že sme to ukončili v troch setoch. A aj keď sa to tak nezdá, ľahké to nebolo. Bol to naozaj náročný zápas. V prvom rade som rád, že sme to zvládli hlavami. Vedeli sme, že máme mečbal a predchádzajúci zápas nám veľmi nevyšiel. O to ťažšie bolo sa dnes skonsolidovať a dať do toho maximum, čo sa nám podarilo. Celú sériu by som zhodnotil pozitívne, veľmi pozitívne. Až na ten predchádzajúci zápas. Ale zomkli sme sa a hrali dobrý volejbal. Takže som naozaj spokojný.“
Filip Mačuha, hráč Komárna: „Séria bola z našej strany výborná, celkovo to bol skvelý kolektívny výkon a všetci hrali dobre všetky zápasy. Až na ten, čo sme hrali v Bratislave, tam sa nám nezadarilo, ale myslím si, že nie je čo dodať. Dokázali sme, že Slovan dokážeme zdolať. A aj keď podával super výkony celú sezónu, tak sme to zvládli.“