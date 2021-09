Odmietli kapituláciu, nadychovali sa k senzácii. Jedna štatistika vyráža dych

BRATISLAVA. Pripomínalo to situáciu z nedávnych majstrovstiev Európy vo futbale. Aj na nich živili Slováci pred posledným stretnutím v skupine, v ktorom čelili veľkému favoritovi, šancu na postup.

Vyhrali tretí i štvrtý set, v ktorom odvrátili dva nemecké mečbaly. V tej chvíli boli späť v postupovej hre. Trvalo to však len krátko. Tajbrejk nezvládli, uhrali v ňom len deväť bodov.

Zodpovednosť prebral do svojich rúk kapitán Tomáš Kriško, pridali sa aj ďalší. A veľkému favoritovi duelu začali byť vyrovnaným súperom.

„Nemci boli dnes hrateľní, o to viac prehra mrzí. Chalani hrali vyrovnanú partiu, nemám im čo vyčítať. Nebol to pekný volejbal a navyše aj so smutným koncom,“ povzdychol si v hodnotení pre svf.sk tréner Slovenska Marek Kardoš.

„Úvodná pasáž piateho setu nám nevyšla. Celkovo sme predviedli lepší výkon ako s Chorvátmi. Keby sme hrali takto včera, tak by postupové šance boli iné,“ vyhlásil Kriško.

Celkovo sa počet pokazených podaní vyšplhal do málovídaných čísel. Nemci chybovali na servise 33-krát, Slováci 25 krát. V priemere každý štvrtý bod vznikol chybou z podania.

„Túto našu boľačku sa nám nepodarilo eliminovať. Venovali sme tomu veľa času, ale nestačilo to,“ poznamenal Kardoš.