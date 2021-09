Zo zámeru bol totálny výbuch. Slováci darovali Chorvátom takmer celý set

„Chorváti majú s plachtiacim servisom oveľa väčší problém ako s rotovaným. Ten si dokážu prihrať vysoko a hrať z plného rozbehu. To by mohla byť voda na náš mlyn,“ avizoval Kardoš.

Po odvrátení piatich mečbalov si vypracovali setbal. Tomáš Kriško však pri podaní trafil len sieť a Chorváti šnúrou troch bodov vyhrali set 31:29.

„Sme sklamaní, zápas sme nezvládli. Chorváti hrali bez tlaku, my sme ho naopak neustáli,“ smutne konštatoval blokár Šimon Krajčovič.

„Od druhého setu sa ich univerzál dostal do varu. Vždy keď prišiel na servis, tak sme naháňali loptu po hale. Naopak, my sme sa do servisu nevedeli trafiť. V štvrtom sete sme vycítili šancu, ale napokon to nestačilo,“ hovoril Krajčovič.