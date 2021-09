Slováci odvrátili mečbaly a vynútili si piaty set. Na ME však končia

Marek Kardoš, tréner SR: "Nemci boli dnes hrateľní, o to viac prehra mrzí. Najväčší rozdiel bol v tom, že po našej horšej prihrávke sme si nedokázali nahrať tak, aby sme mohli smečovať. Chalani zohrali vyrovnanú partiu, nemám im čo vyčítať. Nebol to pekný volejbal, navyše mal aj smutný koniec. Za posledné tri týždne sme išli hore.

Po všetkých problémoch, ktoré sme mali, odohrali chalani dobrý turnaj, aj keď sme nepostúpili. Nebolo to dnes o Nemcoch, tri body sme mali získať s Estóncami a Lotyšmi. Našu boľačku podanie sa nám nepodarilo eliminovať.

Venovali sme tomu veľa času, ale nestačilo to. Na druhej strane súperi podávali kvalitne a kým nebudú naši hráči hrať v takých ligách, kde je takýto servis bežný, tak budeme mať problémy."

Tomáš Kriško, kapitán a smečiar SR: "Som smutný, pretože po dvoch prehratých setoch sme zabojovali a dostali zápas do tajbrejku. Úvodná pasáž piateho setu nám nevyšla, nepoložili sme lopty a súper sa dostal do náskoku, ktorý si ustrážil.

Celkovo sme predviedli lepší výkon ako s Chorvátmi, čo ma mrzí, pretože keby sme hrali takto včera, tak by postupové šance boli iné. Na tomto šampionáte sme hrali na to, na čo sme mali. Hrali sme proti tímom, ktoré nie sú v rebríčku ďaleko od nás, boli to vyrovnané partie ale chýbalo tomu viac presnosti a drzosti v koncovkách."