Výrazný posun oboch Sloveniek. Paňková získala vo finále medailu

Vyšlo to. Pri čakaní som bola viac nervózna ako na trati. Sú to úžasné pocity,“ povedala pre TASR Paňková po zisku bronzu.

„Bolo to nesmierne náročné. Trať bola naozaj ťažká, celkom dobrý slalom. V celom tele som cítila, ako mi srdce bije. Opäť som nechcela byť štvrtá.

„Na jednu stranu je to veľká smola, ale na druhej strane to odzrkadľuje celú ťažkú robotu, ktorú sme celý rok vykonávali. Je to taký kúsok plaču, ale aj šťastia a radosti, predsa len, štvrté miesto je také nevďačné.

Štyri stotiny, je to veľmi málo, ale jednoducho, taký je šport. Treba sa s tým vyrovnať. Ja som v rámci možností veľmi šťastná, ale aj ma to kúsok mrzí,“ zhodnotila Stanovská svoje finálové vystúpenie v K1.