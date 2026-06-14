Slovenský dvojkajak bojoval o pódium. Na ME skončil tesne za elitnou päťkou

ME v rýchlostnej kanoistike 2026
Finále K2 na 500 m muži:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1
Jacob Schopf, Max Lemke
Nemecko
1:30,921 min
2
Levante Kurucz, Bence Fodor
Maďarsko
+0,885 s
3
Jakub Špicar, Daniel Havel
Česko
+1,095 s
6
Samuel Baláž, Adam Botek
Slovensko
+2,730 s
Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek obsadil šieste miesto v A-finále K2 na 500 m na majstrovstvách Európy v portugalskom Montemor-o-Velho.
Na víťazný nemecký tandem Jacob Schopf – Max Lemke stratili 2,730 sekundy.
Vo finále K1 na 1000 m skončil Baláž už v sobotu siedmy.