Slovenský dvojkajak bojoval o pódium. Na ME skončil tesne za elitnou päťkou

Na snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike zľava Adam Botek a Samuel Baláž.
Na snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike zľava Adam Botek a Samuel Baláž. (Autor: TASR)
TASR|14. jún 2026 o 13:32
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Samuel Baláž a Adam Botek obsadili šieste miesto v K2 na 500 m na ME.

ME v rýchlostnej kanoistike 2026

Finále K2 na 500 m muži:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1

Jacob Schopf, Max Lemke

Nemecko

1:30,921 min

2

Levante Kurucz, Bence Fodor

Maďarsko

+0,885 s

3

Jakub Špicar, Daniel Havel

Česko

+1,095 s

6

Samuel Baláž, Adam Botek

Slovensko

+2,730 s

Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek obsadil šieste miesto v A-finále K2 na 500 m na majstrovstvách Európy v portugalskom Montemor-o-Velho.

Na víťazný nemecký tandem Jacob Schopf – Max Lemke stratili 2,730 sekundy.

Vo finále K1 na 1000 m skončil Baláž už v sobotu siedmy.

Vodné športy

    Na snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike zľava Adam Botek a Samuel Baláž.
    Na snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike zľava Adam Botek a Samuel Baláž.
    Slovenský dvojkajak bojoval o pódium. Na ME skončil tesne za elitnou päťkou
    dnes 13:32
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