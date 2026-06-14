Baláž zachránil česť slovenskej kanoistiky. Na ME dodatočne získal medailu

Samuel Baláž
Samuel Baláž (Autor: TASR)
TASR|14. jún 2026 o 19:06
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Pôvodne finišoval štvrtý.

ME v rýchlostnej kanoistike 2026

Finále K1 na 5000 m:

1.

Fernando Pimenta

Portugalsko

21:09,116 min

2.

Mads Pedersen

Dánsko

+0,986 s

3.

Samuel Baláž

Slovensko

+3,734 s

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž získal na ME v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho bronzovú medailu v K1 na 5000 m.

V nedeľnom finále skončil na treťom mieste s mankom 3,734 sekundy na víťazného domáceho reprezentanta Fernanda Pimentu.

Baláž pôvodne finišoval na štvrtej priečke, na pódium sa dostal po dodatočnej diskvalifikácii pôvodne strieborného Nóra Jona Volda.

Baláž sa postaral o jedinú slovenskú medailu na tohtoročnom európskom šampionáte.

Dvadsaťsedemročný kajakár skončil v sobotu siedmy vo finále K1 na 1000 m, v dvojkajaku s Adamom Botekom finišovali na 500 m na šiestom mieste.

Vodné športy

    Samuel Baláž
    Samuel Baláž
    Baláž zachránil česť slovenskej kanoistiky. Na ME dodatočne získal medailu
    dnes 19:06
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