Baláž zachránil česť slovenskej kanoistiky. Na ME dodatočne získal medailu

ME v rýchlostnej kanoistike 2026
Finále K1 na 5000 m:
1.
Fernando Pimenta
Portugalsko
21:09,116 min
2.
Mads Pedersen
Dánsko
+0,986 s
3.
Samuel Baláž
Slovensko
+3,734 s
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž získal na ME v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho bronzovú medailu v K1 na 5000 m.
V nedeľnom finále skončil na treťom mieste s mankom 3,734 sekundy na víťazného domáceho reprezentanta Fernanda Pimentu.
Baláž pôvodne finišoval na štvrtej priečke, na pódium sa dostal po dodatočnej diskvalifikácii pôvodne strieborného Nóra Jona Volda.
Baláž sa postaral o jedinú slovenskú medailu na tohtoročnom európskom šampionáte.
Dvadsaťsedemročný kajakár skončil v sobotu siedmy vo finále K1 na 1000 m, v dvojkajaku s Adamom Botekom finišovali na 500 m na šiestom mieste.