Stanovská bola v elitnej desiatke. Slovensko má v kajak krose dve zástupkyne

Slovenské vodné slalomárky Soňa Stanovská a Eliška Mintálová postúpili do vyraďovacích bojov kajak krosu na podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu.
Stanovská obsadila v doobedňajšom individuále deviate miesto a na najrýchlejšiu Nemku Ricardu Funkovú stratila 1,44 sekundy.
Mintálová skončila na 15. priečke s mankom 2,54 sekundy.
Medzi mužmi sa do ďalšej fázy neprebojovali Matúš ani Dominik Egyházyovci. Obsadili 44., respektíve 56. miesto.
Do rozjázd postúpilo 32 najlepších pretekárov a pretekárok z individuálnej časti. Vyraďovacie jazdy boli na programe od 13.49 h.