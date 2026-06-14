Stanovská bola v elitnej desiatke. Slovensko má v kajak krose dve zástupkyne

Soňa Stanovská.
Soňa Stanovská. (Autor: TASR)
TASR|14. jún 2026 o 12:43
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Soňa Stanovská a Eliška Mintálová postúpili do vyraďovacích bojov v Augsburgu.

Slovenské vodné slalomárky Soňa Stanovská a Eliška Mintálová postúpili do vyraďovacích bojov kajak krosu na podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu.

Stanovská obsadila v doobedňajšom individuále deviate miesto a na najrýchlejšiu Nemku Ricardu Funkovú stratila 1,44 sekundy.

Mintálová skončila na 15. priečke s mankom 2,54 sekundy.

Medzi mužmi sa do ďalšej fázy neprebojovali Matúš ani Dominik Egyházyovci. Obsadili 44., respektíve 56. miesto.

Do rozjázd postúpilo 32 najlepších pretekárov a pretekárok z individuálnej časti. Vyraďovacie jazdy boli na programe od 13.49 h.

Vodné športy

    Soňa Stanovská.
    Soňa Stanovská.
    Stanovská bola v elitnej desiatke. Slovensko má v kajak krose dve zástupkyne
    dnes 12:43
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