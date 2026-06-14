Beňuš sa po bronze vo vodnom slalome predstavil v Čunove. Na pódium tu však nedosiahol

Slovák Matej Beňuš sa po sobotnom zisku bronzu na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Augsburgu predstavil v nedeľu na SP v šprinte na divokej vode v Čunove.
V rámci 4. kola SP sa prebojoval do finále disciplíny C1, kde obsadil 10. miesto.
O dve pozície vyššie skončil jeho krajan Jaromír Ivanecký a tretí Slovák vo finále Michal Dubovický obsadil 11. priečku.
Ďalší Slováci v C1 Dávid Štaffen, Marko Okapal a Branislav Gjabel nepostúpili z rozjázd. Medzi ženami reprezentovali Slovensko v 10-člennom finále C1 víťazky sobotnej súťaže C2.
Viktória Scholzová obsadila 6. miesto a Katarína Kopúnová skončila deviata. V rozjazdách kajakárskej súťaže sa žiadny z domácich pretekárov nezmestil na postupové priečky.
Víkendové podujatie v Čunove uzavrú popoludňajšie jazdy disciplíny C2.