Beňuš sa po bronze vo vodnom slalome predstavil v Čunove. Na pódium tu však nedosiahol

Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš.
Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš. (Autor: TASR)
TASR|14. jún 2026 o 15:00
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Zo slovenských pretekárov skončil najlepšie.

Slovák Matej Beňuš sa po sobotnom zisku bronzu na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Augsburgu predstavil v nedeľu na SP v šprinte na divokej vode v Čunove.

V rámci 4. kola SP sa prebojoval do finále disciplíny C1, kde obsadil 10. miesto.

O dve pozície vyššie skončil jeho krajan Jaromír Ivanecký a tretí Slovák vo finále Michal Dubovický obsadil 11. priečku.

Ďalší Slováci v C1 Dávid Štaffen, Marko Okapal a Branislav Gjabel nepostúpili z rozjázd. Medzi ženami reprezentovali Slovensko v 10-člennom finále C1 víťazky sobotnej súťaže C2.

Viktória Scholzová obsadila 6. miesto a Katarína Kopúnová skončila deviata. V rozjazdách kajakárskej súťaže sa žiadny z domácich pretekárov nezmestil na postupové priečky.

Víkendové podujatie v Čunove uzavrú popoludňajšie jazdy disciplíny C2.

Vodné športy

    Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš.
    Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš.
    Beňuš sa po bronze vo vodnom slalome predstavil v Čunove. Na pódium tu však nedosiahol
    dnes 15:00
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