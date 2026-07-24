V cieli mala hlavu v smútku. Paňkovú delila od medaily posledná bránka, no nezvládla ju

Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|24. júl 2026 o 22:23
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Z najväčšieho víťazstva sa teší česká reprezentantka

MS vo vodnom slalome 2026

Výsledky - finále žien C1:

1.

Tereza Kneblová

Česko

100,52 s (0)

2.

Monica Doriová

Andorra

+ 2,52 s (0)

3.

Klaudia Zwoliňská

Poľsko

+ 2,69 s (0)

4.

Marta Bertoncelliová

Taliansko

+ 3,65 s (0)

5.

Kimberley Woodsová

Veľká Británia

+ 3,96 s (2)

6.

Zuzana Paňková

Slovensko

+ 4,11 s (2)

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta v Oklahome City v C1 šieste miesto.

O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke, na ktorej si pripísala dve trestné sekundy a mala tak napokon odstup 4,11 s od víťaznej Češky Terezy Kneblovej.

O dve sekundy menšia strata by jej garantovala striebro.

Prekvapujúca šampiónka Kneblová mala v cieli náskok 2,52 pred druhou víťazkou semifinále Monicou Doriovou z Andorry a 2,69 pred treťou Poľkou Klaudiou Zwoliňskou. Všetky tri medailistky zvládli trať bez „ťuku“.

Paňková nastúpila na finále ako predposledná jedenásta, keďže v semifinále obsadila 2. priečku.

Jej medzičasy nestačili na Kneblovú, no pohybovali sa na úrovni druhého miesta, osudnou sa jej však stala bránka číslo 22.

Dvadsaťjedenročná Slovenka tak nepridala do zbierky tretiu medailu zo šampionátu, keď bola členkou zlatej hliadky v C1 i bronzovej v K1.

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