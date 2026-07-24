V cieli mala hlavu v smútku. Paňkovú delila od medaily posledná bránka, no nezvládla ju

MS vo vodnom slalome 2026
Výsledky - finále žien C1:
1.
Tereza Kneblová
Česko
100,52 s (0)
2.
Monica Doriová
Andorra
+ 2,52 s (0)
3.
Klaudia Zwoliňská
Poľsko
+ 2,69 s (0)
4.
Marta Bertoncelliová
Taliansko
+ 3,65 s (0)
5.
Kimberley Woodsová
Veľká Británia
+ 3,96 s (2)
6.
Zuzana Paňková
Slovensko
+ 4,11 s (2)
Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta v Oklahome City v C1 šieste miesto.
O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke, na ktorej si pripísala dve trestné sekundy a mala tak napokon odstup 4,11 s od víťaznej Češky Terezy Kneblovej.
O dve sekundy menšia strata by jej garantovala striebro.
Prekvapujúca šampiónka Kneblová mala v cieli náskok 2,52 pred druhou víťazkou semifinále Monicou Doriovou z Andorry a 2,69 pred treťou Poľkou Klaudiou Zwoliňskou. Všetky tri medailistky zvládli trať bez „ťuku“.
Paňková nastúpila na finále ako predposledná jedenásta, keďže v semifinále obsadila 2. priečku.
Jej medzičasy nestačili na Kneblovú, no pohybovali sa na úrovni druhého miesta, osudnou sa jej však stala bránka číslo 22.
Dvadsaťjedenročná Slovenka tak nepridala do zbierky tretiu medailu zo šampionátu, keď bola členkou zlatej hliadky v C1 i bronzovej v K1.