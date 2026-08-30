Slovenka finišovala v TOP 10. Suverénna Švédka triumfovala, Česi získali ďalšiu medailu

MS v rýchlostnej kanoistike 2026
Výsledky - finále K1 žien na 5000 m:
1.
Melina Anderssonová
27:19,42 min.
2.
Emese Kohalmiová
+ 31,76 s
3.
Kateřina Milová
+ 32,65 s
9.
Roman Švecová
+ 1:20:70 min.
Slovenský rýchlostný kanoista Juraj Kukučka sa umiestnil na 21. mieste vo finále disciplíny K1 na 5000 m na MS v Poznani.
Za víťazom Fernandom Pimentom zaostal o takmer 3:39 min. Striebornú medailu získal po tesnom finiši Juhoafričan Hamish Lovemore, bronz získal Mads Brand Pedersen z Dánska.
Slovenka Romana Švecová obsadila 9. miesto vo finále disciplíny K1 na 5000 m. Na suverénnu víťazku Melinu Anderssonovú zo Švédska stratila 1:20,70 min.
Striebro si odniesla Maďarka Emese Kohalmiová, ktorá za víťazkou zaostala o priepastných 31 sekúnd. Bronzová Kateřina Milová sa postarala o štvrtú medailu pre českú výpravu (1-1-2).
Maďar Balázs Adolf si vybojoval zlatú medailu v disciplíne C1 na 5000 m. Bol to pre neho tretí titul majstra sveta na tejto trati, zo zlata sa tešil aj na MS v rokoch 2021 a 2023.
Striebornú medailu si odniesol Macedónec Sergei Tarnovski, z bronzu sa tešil Španiel Jaime Duro.
Slovensko nemalo v 30-člennom A-finále svojho reprezentanta.