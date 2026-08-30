Slovenka finišovala v TOP 10. Suverénna Švédka triumfovala, Česi získali ďalšiu medailu

Romana Švecová
Romana Švecová (Autor: canoe.sk)
TASR|30. aug 2026 o 16:18
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Maďar Balázs Adolf si vybojoval zlatú medailu v disciplíne C1 na 5000 m.

MS v rýchlostnej kanoistike 2026

Výsledky - finále K1 žien na 5000 m:

1.

SWE

Melina Anderssonová

27:19,42 min.

2.

HUN

Emese Kohalmiová

+ 31,76 s

3.

CZE

Kateřina Milová

+ 32,65 s

9.

SVK

Roman Švecová

+ 1:20:70 min.

Slovenský rýchlostný kanoista Juraj Kukučka sa umiestnil na 21. mieste vo finále disciplíny K1 na 5000 m na MS v Poznani.

Za víťazom Fernandom Pimentom zaostal o takmer 3:39 min. Striebornú medailu získal po tesnom finiši Juhoafričan Hamish Lovemore, bronz získal Mads Brand Pedersen z Dánska.

Slovenka Romana Švecová obsadila 9. miesto vo finále disciplíny K1 na 5000 m. Na suverénnu víťazku Melinu Anderssonovú zo Švédska stratila 1:20,70 min.

Striebro si odniesla Maďarka Emese Kohalmiová, ktorá za víťazkou zaostala o priepastných 31 sekúnd. Bronzová Kateřina Milová sa postarala o štvrtú medailu pre českú výpravu (1-1-2).

Maďar Balázs Adolf si vybojoval zlatú medailu v disciplíne C1 na 5000 m. Bol to pre neho tretí titul majstra sveta na tejto trati, zo zlata sa tešil aj na MS v rokoch 2021 a 2023.

Striebornú medailu si odniesol Macedónec Sergei Tarnovski, z bronzu sa tešil Španiel Jaime Duro.

Slovensko nemalo v 30-člennom A-finále svojho reprezentanta.

Vodné športy

    Romana Švecová
    Romana Švecová
    Slovenka finišovala v TOP 10. Suverénna Švédka triumfovala, Česi získali ďalšiu medailu
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