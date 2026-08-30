Slovenská dvojica tesne nestačila na Austrálčanov. Baláž s Botekom skončili druhí v B-finále

Samuel Baláž a Adam Botek.
Samuel Baláž a Adam Botek. (Autor: TASR)
TASR|30. aug 2026 o 10:22
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Slovenský deň v Poznani priniesol zmiešané emócie.

Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž a Adam Botek obsadili druhé miesto v B-finále K2 na 500 m na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani.

Za austrálskou dvojicou Pierre van der Westhuyzen a Jean van der Westhuyzen zaostali v cieli o 47 stotín sekundy.

V B-finále sa medzi singlistami predstavil na 500 m aj Denis Myšák, ktorý finišoval na ôsmej pozícii s viac ako trojsekundovou stratou na Španiela Alexa Graneriho.

Majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike

B-finále K1 500 m: 1. Alex Graneri (Šp.) 1:40,65 min., ..., 8. Denis Myšák (SR) +3,13 s

B-finále K2 500 m: 1. Pierre van der Westhuyzen, Jean van der Westhuyzen (Austr.) 1:31,76 min., 2. Samuel Baláž, Adam Botek(SR) +0,47 s

Vodné športy

    Samuel Baláž a Adam Botek.
    Samuel Baláž a Adam Botek.
    Slovenská dvojica tesne nestačila na Austrálčanov. Baláž s Botekom skončili druhí v B-finále
    dnes 10:22
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