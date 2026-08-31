Mladé Slovenky priznali, že až taký úspech nečakali. Cieľom bol postup do finále ME

Slovenská rýchlostná kanoistka Sofia Bergendiová bola spokojná s uplynulou sezónou, K4 podľa nej splnila svoj predsezónny cieľ. Tým bolo dostať sa do finále na všetkých seniorských pretekoch.
Posádka v zložení Réka Bugárová, Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová obsadila na MS v Poznani historické štvrté miesto v K4 na 500 metrov.
Dievčatá, ešte stále aj pretekárky v kategórii do 23 rokov, museli v Poľsku bojovať vo finále so silným protivetrom a oproti sústredeniu zmeniť taktiku.
„Sme určite spokojné s našou jazdou, pamätám si, ako sme na sústredení spolu sedeli a hovorili si, čo by sme chceli dosiahnuť.
Cieľom bolo finále na každých seniorských pretekoch a to sme si ešte zlepšili týmto štvrtým miestom,“ povedala Bergendiová na tlačovej konferencii.
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Dôležité body v kvalifikácii
Okrem kvalitného výsledku nazbierali aj body do olympijskej kvalifikácie, čo sa v kráľovskej disciplíne K1 na 1000 metrov podarilo aj Samuelovi Balážovi.
Ten bol v A-finále siedmy, čo bolo síce o pozíciu nižšie ako vlani, no medailista z OH v Tokiu bol spokojný. Singlový kajak nebol preňho pred podujatím primárny.
„Sezónu by som zhodnotil pozitívne, podarilo sa mi vybojovať individuálnu medailu na ME aj na SP s Adamom v K2. Máme veľmi dobre rozbehnutú K2 v olympijskej kvalifikácii, čo je najdôležitejšie. To, že som bol v Poznani znova vo finále je super. Máme na čom pracovať aj do budúcna,“ poznamenal Baláž.
Bronz na ME v Portugalsku bral v K1 na 5000 metrov, s Adamom Botekom bol zas strieborný na SP v Montreale v K2 na 500 metrov.
„Myslím si, že môžeme byť spokojní s prácou a tréningami, ktoré odvádzame, pretože prinášajú pekné výsledky. Dve seniorské medaily z majstrovstiev Európy a Svetového pohára v Montreale sú v tejto sezóne peknou vizitkou.
Veľmi nás tešia aj výsledky v K2 a máme chuť dosiahnuť ešte viac. Tento raz to úplne nevyšlo, ale taký je šport a vonkajšie podmienky niekedy nevieme ovplyvniť.
Treba sa z toho poučiť, čo najlepšie sa s tým vyrovnať a tvrdo pracovať aj v ďalších rokoch,“ povedal Baláž pre TASR.
Tréner bol jediný, kto mu veril
Prekvapením bol Csaba Zalka, ktorý skončil siedmy v A-finále K1 na 200 metrov. Na začiatku roka pritom nevedel, či bude vôbec pravidelne pretekať.
„Som veľmi spokojný, keďže som na začiatku sezóny ešte nevedel, či tu budem sedieť a pádlovať. Našiel som motiváciu v tejto K1 a dostal som sa do svojho prvého finále na seniorských MS,“ zhodnotil Zalka.
Dôveru v neho mal tréner Gejza Vass. „S Csabom som začal pracovať asi od februára, keďže bol demotivovaný. Dohodli sme sa, že skúsime trénovať doma.
Bol som asi jediný, kto veril, že sa na MS dostane vo finále. Nemohol som sa na šampionáte žiaľ zúčastniť. Sledoval som to len z domu. Csabovi som však veril, vyšiel nám náš plán,“ dodal.