Do finále K1 na olympijskom kanáli postúpili len dve slovenské lode. Darilo sa Mintálovej

Eliška Mintálová na OH 2024 v Paríži.
Eliška Mintálová na OH 2024 v Paríži. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. sep 2026 o 16:35
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Spomedzi Slovákov sa neprebojoval do finále ani jeden.

Dve slovenské lode postúpili vo štvrtok do finále na podujatí Svetového pohára na olympijskom kanáli vo Vaires-sur-Marne.

V disciplíne K1 zabojujú o popredné priečky Eliška Mintálová a Zuzana Paňková. Mintálová dosiahla v kvalifikácii štvrtý najlepší čas a po bezchybnej jazde stratila na Austrálčanku Jessicu Foxovú 3,88 sekundy.

Paňková obsadila jedenáste miesto a od hranice postupu, ktorý stanovila dvanásta Ukrajina Viktorija Usová na 109,92 sekundy, ju delilo 12 stotín.

V kvalifikácii sa predstavila aj Soňa Stanovská, vybojovala 21. priečku. Spomedzi Slovákov sa neprebojoval do finále ani jeden.

Najlepšie si vo francúzskom dejisku počínal Martin Halčin, ktorý obsadil 30. miesto s mankom 11,04 s na najrýchlejšieho Giovanniho De Gennara z Talianska.

Tesne za Halčinom sa na 31. priečke umiestnil jeho krajan Adam Gonšenica (+11,12 s) a medzi najlepšiu dvanástku nepostúpil ani Dávid Skubík, ktorý obsadil 40. pozíciu s mankom 15,11 s.

Vodné športy

    Eliška Mintálová na OH 2024 v Paríži.
    Eliška Mintálová na OH 2024 v Paríži.
    Do finále K1 na olympijskom kanáli postúpili len dve slovenské lode. Darilo sa Mintálovej
    dnes 16:35
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