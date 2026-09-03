Do finále K1 na olympijskom kanáli postúpili len dve slovenské lode. Darilo sa Mintálovej

Dve slovenské lode postúpili vo štvrtok do finále na podujatí Svetového pohára na olympijskom kanáli vo Vaires-sur-Marne.
V disciplíne K1 zabojujú o popredné priečky Eliška Mintálová a Zuzana Paňková. Mintálová dosiahla v kvalifikácii štvrtý najlepší čas a po bezchybnej jazde stratila na Austrálčanku Jessicu Foxovú 3,88 sekundy.
Paňková obsadila jedenáste miesto a od hranice postupu, ktorý stanovila dvanásta Ukrajina Viktorija Usová na 109,92 sekundy, ju delilo 12 stotín.
V kvalifikácii sa predstavila aj Soňa Stanovská, vybojovala 21. priečku. Spomedzi Slovákov sa neprebojoval do finále ani jeden.
Najlepšie si vo francúzskom dejisku počínal Martin Halčin, ktorý obsadil 30. miesto s mankom 11,04 s na najrýchlejšieho Giovanniho De Gennara z Talianska.
Tesne za Halčinom sa na 31. priečke umiestnil jeho krajan Adam Gonšenica (+11,12 s) a medzi najlepšiu dvanástku nepostúpil ani Dávid Skubík, ktorý obsadil 40. pozíciu s mankom 15,11 s.