Vo finále mal výrazný náskok. Slovenský slalomár sa stal majstrom sveta

Slovenský vodný slalomár Dominik Egyházy získal zlato v disciplíne C1 juniorov na majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov v poľskom Krakove.
Vo finále triumfoval časom 88,11 sekundy pred Čechom Dominikom Řežábekom (+3,86 s) a Grékom Ioannisom Zachosom (+8,69).
Egyházy potvrdil výbornú formu na kanáli v Krakove, keď sa umiestnil na prvom mieste aj v rozjazdách a v semifinále.
Pre Slovensko to je tretia medaila zo šampionátu, prvá individuálna. Bronz si vybojovala juniorská hliadka v zložení Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková v disciplíne K1.
Totožnú medailu získali v rovnakej disciplíne aj juniori Dominik a Matúš Egyházyovci s Filipom Dudom.