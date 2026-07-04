Vo finále mal výrazný náskok. Slovenský slalomár sa stal majstrom sveta

Dominik Egyházy.
Dominik Egyházy. (Autor: TASR)
TASR|4. júl 2026 o 17:05
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Pre Slovensko to je tretia medaila zo šampionátu, prvá individuálna.

Slovenský vodný slalomár Dominik Egyházy získal zlato v disciplíne C1 juniorov na majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov v poľskom Krakove.

Vo finále triumfoval časom 88,11 sekundy pred Čechom Dominikom Řežábekom (+3,86 s) a Grékom Ioannisom Zachosom (+8,69).

Egyházy potvrdil výbornú formu na kanáli v Krakove, keď sa umiestnil na prvom mieste aj v rozjazdách a v semifinále.

Pre Slovensko to je tretia medaila zo šampionátu, prvá individuálna. Bronz si vybojovala juniorská hliadka v zložení Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková v disciplíne K1.

Totožnú medailu získali v rovnakej disciplíne aj juniori Dominik a Matúš Egyházyovci s Filipom Dudom.

Vodné športy

    Dominik Egyházy.
    Dominik Egyházy.
    Vo finále mal výrazný náskok. Slovenský slalomár sa stal majstrom sveta
    dnes 17:05
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