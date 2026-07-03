Slovenky obhájili zlato. Štvorkajak potvrdil vlaňajší úspech z Portugalska

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: X/Slovenská kanoistika)
TASR|3. júl 2026 o 21:10
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Slovenský štvorkajak triumfoval v A-finále kategórie U23 s náskokom 30 stotín pred Maďarskom

Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová získal na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K4 na 500 m.

V A-finále kategórie U23 triumfoval s náskokom 0,30 s pred loďou Maďarska. Slovenky tak obhájili titul z vlaňajšieho svetového šampionátu v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho.

Pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku je to v piatok v Halifaxe už druhé zlato.

Talentovaný junior Alex Gavlider nenašiel premožiteľa v A-finále K1 na 200 m, v ktorom triumfoval s náskokom 0,15 s pred Maďarom Vincem Nagyom-Raszotzkym.

Slovenský štvorkajak v bojoch o medaily potvrdil úlohu najväčšieho favorita, do ktorej ju pasovali tohtoročné výsledky na podujatiach Svetového pohára i na ME v Montemore.

Ženy do 23 rokov - A-finále K4 na 599 m

Poradie

Krajina

Čas

1.

Slovensko

1:35,81

2.

Maďarsko

+0,30

3.

Španielsko

+2,11

Vodné športy

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Slovenky obhájili zlato. Štvorkajak potvrdil vlaňajší úspech z Portugalska
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