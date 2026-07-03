Slovenky obhájili zlato. Štvorkajak potvrdil vlaňajší úspech z Portugalska

Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová získal na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K4 na 500 m.
V A-finále kategórie U23 triumfoval s náskokom 0,30 s pred loďou Maďarska. Slovenky tak obhájili titul z vlaňajšieho svetového šampionátu v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho.
Pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku je to v piatok v Halifaxe už druhé zlato.
Talentovaný junior Alex Gavlider nenašiel premožiteľa v A-finále K1 na 200 m, v ktorom triumfoval s náskokom 0,15 s pred Maďarom Vincem Nagyom-Raszotzkym.
Slovenský štvorkajak v bojoch o medaily potvrdil úlohu najväčšieho favorita, do ktorej ju pasovali tohtoročné výsledky na podujatiach Svetového pohára i na ME v Montemore.
Poradie
Krajina
Čas
1.
Slovensko
1:35,81
2.
Maďarsko
+0,30
3.
Španielsko
+2,11