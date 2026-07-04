Skvelý výsledok slovenskej kanoistky. Na svetovom šampionáte získala už druhé zlato

Bianka Sidová.
Bianka Sidová. (Autor: TASR)
TASR|4. júl 2026 o 20:57
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V A-finále mala náskok takmer tri sekundy.

Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová získala na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 500 m.

V A-finále kategórie U23 zvíťazila suverénnym spôsobom s náskokom +2,72 s pred Maďarkou Sarou Fojtovou.

Pre Sidovú to bolo v Halifaxe už druhé zlato, v piatok triumfovala spoločne s Rékou Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovu v K4 na 500 m.

Slovenky obhájili najcennejší kov z vlaňajšieho svetového šampionátu v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho a potvrdili úlohu najväčších favoritiek.

O ďalší titul pre slovenské farby sa postaral talentovaný junior Alex Gavlider, ktorý nenašiel premožiteľa v A-finále K1 na 200 m.

Zvíťazil v ňom s náskokom 0,15 s pred Maďarom Vincem Nagyom-Raszotzkym.

Vodné športy

    Bianka Sidová.
    Bianka Sidová.
    Skvelý výsledok slovenskej kanoistky. Na svetovom šampionáte získala už druhé zlato
    dnes 20:57
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