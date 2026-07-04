Skvelý výsledok slovenskej kanoistky. Na svetovom šampionáte získala už druhé zlato

Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová získala na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 500 m.
V A-finále kategórie U23 zvíťazila suverénnym spôsobom s náskokom +2,72 s pred Maďarkou Sarou Fojtovou.
Pre Sidovú to bolo v Halifaxe už druhé zlato, v piatok triumfovala spoločne s Rékou Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovu v K4 na 500 m.
Slovenky obhájili najcennejší kov z vlaňajšieho svetového šampionátu v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho a potvrdili úlohu najväčších favoritiek.
O ďalší titul pre slovenské farby sa postaral talentovaný junior Alex Gavlider, ktorý nenašiel premožiteľa v A-finále K1 na 200 m.
Zvíťazil v ňom s náskokom 0,15 s pred Maďarom Vincem Nagyom-Raszotzkym.