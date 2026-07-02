Slovenka medzi najlepšími na ME. Trénerka neskrývala radosť: Ideme správnym smerom

Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková.
Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. júl 2026 o 13:52
ShareTweet0

Predviedla zostavu so stupňom náročnosti 29,6500.

Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Žofia Strapeková obsadila na juniorských ME v Mníchove 5. priečku v disciplíne sólo.

V stredajšom finále získala známku 223,7242 b. Za víťazkou súťaže zaostala o 22,5459 bodu.

Slovenská pretekárka predviedla zostavu so stupňom náročnosti 29,6500, za prvky získala 133,6742 bodu a za umelecký dojem 90,0500 bodu.

„So Žofkiným výkonom som veľmi spokojná. Vzhľadom na to, že počas tejto sezóny súťaží aj s dospelými a má za sebou náročný program, mali sme menej času na prípravu na majstrovstvá Európy juniorov.

Na tomto podujatí platia odlišné pravidlá ako na svetových súťažiach, bolo potrebné zostavu v krátkom čase prispôsobiť. Žofka sa však na tieto zmeny adaptovala veľmi rýchlo a zvládla ich výborne. Zároveň sa oproti minulému roku posunula o tri priečky.

Pre mňa je to jasný ukazovateľ, že ideme správnym smerom," neskrývala radosť trénerka a manažérka reprezentácie Monika Thuringerová podľa oficiálneho serveru Slovenskej plaveckej federácie (SPF).

Vodné športy

    Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková.
    Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková.
    Slovenka medzi najlepšími na ME. Trénerka neskrývala radosť: Ideme správnym smerom
    dnes 13:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Slovenka medzi najlepšími na ME. Trénerka neskrývala radosť: Ideme správnym smerom