Gavlider je majster sveta. Slovenský kanoista ovládol finále a získal zlato

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
TASR|3. júl 2026 o 20:45
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Talentovaný slovenský junior triumfoval v A-finále K1 na 200 m

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlider získal na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 200 m.

Talentovaný junior triumfoval v A-finále s náskokom 0,15 s pred Maďarom Vincem Nagyom-Raszotzkym.

Gavlider už v rozjazdách potvrdil, že má v šprinte medailové ambície. Vo finále štartoval v piatej dráhe a dosiahol životný úspech, keď triumfoval časom 38,32 s pred Nagyom-Raszotzkym.

Bronz pre Turecko vybojoval Rahmi Karahan.

Juniori - A-finále K1 na 299 m

Poradie

Meno

Kajina

Čas

1

Alex GAVLIDER

Slovensko

38,32 s

2

Vince Nagy-Raszotzky

Maďarsko

+0,15

3

Rahmi Karahan

Turecko

+0.47

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