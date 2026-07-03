Gavlider je majster sveta. Slovenský kanoista ovládol finále a získal zlato

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlider získal na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 200 m.
Talentovaný junior triumfoval v A-finále s náskokom 0,15 s pred Maďarom Vincem Nagyom-Raszotzkym.
Gavlider už v rozjazdách potvrdil, že má v šprinte medailové ambície. Vo finále štartoval v piatej dráhe a dosiahol životný úspech, keď triumfoval časom 38,32 s pred Nagyom-Raszotzkym.
Bronz pre Turecko vybojoval Rahmi Karahan.
Poradie
Meno
Kajina
Čas
1
Alex GAVLIDER
Slovensko
38,32 s
2
Vince Nagy-Raszotzky
Maďarsko
+0,15
3
Rahmi Karahan
Turecko
+0.47