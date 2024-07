Otvorí sa valec alebo nie? Mintálová si verí, v príprave špehovala šampióna z Česka

Keď to porovnám s Tokiom, tak to bolo super. Vtedy to bolo zvláštne. Nomináciu sme začali v roku 2019, v roku 2020 sa nič nedialo a zrazu sme ju museli dokončiť ďalší rok v máji na majstrovstvách Európy.

Tentokrát sme mali viac času na prípravu. Mohli sme chodiť na viacero kempov do Paríža. Bola to veľká výhoda, ale mali to tak všetky krajiny. Niektorí boli dlhšie ako my, iní kratšie. Myslím, že v olympijskom kanáli máme dostatočne natrénované.

Stihli ste si pred prípravou dopriať čas na oddych a načerpať sily pred ťažkou sezónou?

Bola som na týždňovej dovolenke a potom som začala so zimnou prípravou. Najskôr sme mali ľahšie, skôr kompenzačné cvičenia, aby sme sa vyvarovali zraneniam a pripravili telo na záťaž.

Postupne sme pridávali a boli sme na rôznych kempoch. Hodnotím to veľmi pozitívne. Bola to jedna z najlepších zimných príprav.