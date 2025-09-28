Hornets využili absenciu KVP Nováky a vyhrali Slovenský pohár. Slávia UK prehrala vo finále

ŠK Hornets Košice oslavujú triumf v Slovenskom pohári.
ŠK Hornets Košice oslavujú triumf v Slovenskom pohári. (Autor: Facebook/Slovakia Water Polo)
TASR|28. sep 2025 o 18:15
KVP Nováky sa počas posledného septembrového víkendu predstavil na turnaji v Portugalsku.

KOŠICE. Vodní pólisti ŠK Hornets Košice získali siedmykrát v histórii Slovenský pohár. Vo finále trojdňového turnaja zvíťazili v Národnom olympijskom centre vodných športov Košice (NOCKE) nad Sláviou UK Bratislava 15:11.

Na 3. mieste sa umiestnili hráči PVK Vrútky, ktorí triumfovali nad Topoľčanmi 15:12.

V súbojoch o Slovenský pohár tentoraz chýbal jeho rekordný 19-násobný víťaz KVP Nováky, ktorý sa počas posledného septembrového víkendu predstavil na turnaji v Portugalsku.

Slovenský pohár

Finále:

ŠK Hornets Košice - Slávia UK Bratislava 15:11 (6:2, 5:4, 1:3, 3:2)

Góly: Juhász, Kleščinský a Zareva po 3, T. Bačo a Matejka po 2, D. Bačo a Horváth po 1 - Balogh 3, Jurča a Hruška po 2, Šiagi, Korauš, Svoboda a Kováčik po 1

O 3. miesto:

PVK Vrútky - Pirana SC Topoľčany 15:12 (3:3, 5:3, 3:3, 4:3)

O 5. miesto:

KVP Kúpele Piešťany - ŠK Hornets Košice-mládež 11:14 (5:3, 2:4, 3:1, 1:6)

