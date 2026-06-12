Ženský štvorkajak na ME vyhral semifinále, o medaily ide bojovať aj Baláž

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž postúpil na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemor o Velho priamo do A-finále K1 na 1000 metrov.
To isté sa podarilo ženskému štvorkajaku na 500 metrov v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová.
Baláž prišiel do cieľa svojej rozjazdy na 2. mieste so stratou 0,395 sekundy na najrýchlejšieho Josefa Dostála z Česka.
Slovenské kajakárky boli najrýchlejšie pred Nórskom (+0,520 s) a Švédkami (+1,580).
Menej sa darilo kajakárke Romane Švecovej, ktorá obsadila v K1 na 1000 metrov šiestu pozíciu a ide do B-finále. Jej krajan Peter Kizek bol siedmy v C1 na 1000 metrov.