Slovenský dvojkajak ovládol rozjazdu na európskom šampionáte. Priamo postúpil aj ďalší

Na snímke je slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
Na snímke je slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž. (Autor: TASR/DUNA/MTI)
TASR|11. jún 2026 o 19:55
ShareTweet0

Vyhral pred maďarským tandemom.

Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek sa prebojoval priamo do A-finále K2 na 500 m na ME v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho.

Vo štvrtok podvečer vyhral druhú rozjazdu s náskokom 0,085 s pred maďarským tandemom Levente Kurucz, Bence Fodor.

Ďalšie tri slovenské lode postúpili do semifinále. Bianka Sidová obsadila v rozjazde K1 na päťstovke 4. miesto, kajakár Denis Myšák skončil piaty a singlkanoista Peter Kizek dopádloval na šiestej priečke.

Priamy postup do A-finále si v úvodný súťažný deň okrem mužskej kádvojky vybojoval aj Czaba Zalka v K1 na 200 m.

Vodné športy

    Na snímke je slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
    Na snímke je slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
    Slovenský dvojkajak ovládol rozjazdu na európskom šampionáte. Priamo postúpil aj ďalší
    dnes 19:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Slovenský dvojkajak ovládol rozjazdu na európskom šampionáte. Priamo postúpil aj ďalší