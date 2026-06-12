Infantino si zavtipkoval na úkor Talianska: Možno sa kvalifikuje pri 64 alebo 208 tímoch

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino si zavtipkoval, že trápiace sa Taliansko možno postúpi na majstrovstvá sveta, ak sa šampionát rozšíri na 64 účastníkov.
Štvornásobným majstrom sveta sa nepodarilo kvalifikovať na záverečný turnaj MS už tretíkrát za sebou.
Tento rok Taliani zlyhali v európskej baráži, keď vypadli s Bosnou a Hercegovinou po jedenástkovom rozstrele. Nepostúpili tak ani na MS so 48 krajinami.
„Diskutovali sme o rozšírení šampionátu na 64 tímov, predložili sme to Rade FIFA. Možno sa Taliansko kvalifikuje so 64 účastníkmi, alebo by sme mohli ísť dokonca až na 208 tímov,“ povedal so smiechom Infantino počas rozhovoru pre brazílsku televíziu CazeTV pred otváracím zápasom MS.
Prezident Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) Alejandro Dominguez presadzuje návrh na rozšírenie šampionátu na 64 tímov pri príležitosti stého výročia premiérovej edície MS.
Infantino však nechce s rozšírením počtu účastníkov robiť unáhlené závery. „Najprv sa pozrieme, ako dopadnú tieto MS so 48 reprezentáciami,“ citovala šéfa FIFA agentúra AFP.