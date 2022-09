Slováci zvládli len povinnú jazdu. Baláž verí, že to mnohým otvorí oči

"Povedzme si pravdu, to už bola povinná jazda. Veď Slovinci sa na ME ani nekvalifikovali. Dostali sa tam po tom, čo boli zo šampionátu vylúčení Rusi," pripomenul Baláž.

"Na 15. miesto sa nepozerá dobre, ale verím, že to otvorilo oči hráčom, ale aj ďalším kompetentným ľuďom, ktorí videli, kde sa nachádza naše vodné pólo.

Všetci musíme viac pracovať vo všetkých aspektoch, aby sme sa priblížili aspoň tretiemu výkonnostnému košu. Hrali sme proti veľmociam. Vždy to bolo bolestivé, tie mužstvá boli na inej úrovni výkonnostne, fyzicky aj mentálne.

Verím, že sme si z toho vzali čo najviac, aby sme sa mohli zlepšovať. Ja som rád, že som mohol byť súčasť tohto reprezentačného cyklu. My starší, ktorí už máme rodiny, sme pre to veľa obetovali, no sme radi, že sme sa dali dokopy a bojovali až do konca," poznamenal Baláž.