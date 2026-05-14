Ženský štvorkajak bude bojovať o celkové víťazstvo. Vo Svetovom pohári postúpil do finále

Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová sa na podujatí 2. kola Svetového pohára v nemeckom Brandenburgu prebojoval do A-finále na 500-metrovej trati.
V poobedňajšej 2. semifinálovej rozjazde obsadil prvú priečku.
Peter Kizek postúpil do B-finále disciplíny C1 1000 m zo šiesteho miesta prvej semifinálovej rozjazdy, na 500-metrovej vzdialenosti sa predstaví v semifinále.
V B-finále budú štartovať aj Romana Švecová v K1 na 1000 m a Csaba Zalka v K1 na 200 m. V poobedňajšom programe si postup do semifinále zaistili Sidová (K1 na 500 m) a Samuel Baláž (K1 na 1000 m).
Ďalej vo štvrtok nepokračoval iba mužský štvorkajak v K4 na 500 metrov. Štvorica Denis Myšák, Dominik Doktorík, Csaba Zalka, Juraj Kukučka obsadila nepostupové ôsme miesto.