Slováci sa dočkali na záver víťazstva, dosiahli však najhorší výsledok v histórii

ME vo vodnom póle 2022 - o 15. miesto

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia mužov vo vodnom póle sa rozlúčila s majstrovstvami Európy v chorvátskom Splite triumfom 11:5 nad výberom Slovinska a v celkovej klasifikácii obsadila predposlednú 15. priečku.

Slováci predtým zaznamenali na turnaji štyri prehry - v skupine podľahli Talianom, Čiernohorcom aj Gruzíncom, vo vyraďovačke nestačili ani na Nemcov. Na ME ide o najhoršie umiestnenie Slovákov, ak sa na šampionát prebojovali.

"Som veľmi šťastný, že sme ME ukončili víťazne. Znamená to, že sme neskončili na poslednej priečke. Verím, že to pomôže slovenskému vodnému pólu.