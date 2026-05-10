Pád legendy a bolesť lídra. Martikán vypadol z reprezentácie, Grigar je v neistote

slovenský vodný slalomár Michal Martikán (Autor: TASR)
TASR|10. máj 2026 o 19:58
Skúseného Martikána porazil tínedžer.

Slovenskí vodní slalomári v nedeľu v areáli Divoká voda v Čunove uzavreli nominačné súboje do reprezentačných tímov pre nadchádzajúcu sezónu.

Okrem seniorských miesteniek sa bojovalo aj o pozície v kategóriách do 23 rokov a juniorov. Informácie priniesla webstránka canoe.sk.

Pretekári absolvovali spolu osem kvalifikačných jázd, v nedeľu boli na programe siedma a ôsma. Do konečného poradia sa každému slalomárovi započítalo šesť najlepších výsledkov. V ženských kategóriách sa nominácia vyvíjala podľa očakávaní.

V C1 si miestenky vybojovali Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská, teda rovnaké trio ako v uplynulej sezóne. V K1 nastala jedna zmena, keď sa do tímu dostala Eliška Mintálová na úkor Luknárovej.

Mintálová, ktorá pred rokom porodila syna Noela, si prvým miestom v nominácii potvrdila pozíciu najlepšej slovenskej kajakárky. Spolu s Paňkovou a Stanovskou môže vytvoriť aj silnú hliadku.

Legendu porazil tínedžer

Najväčšie prekvapenie priniesla kategória kanoistov. Popri Markovi Mirgorodskom a Matejovi Beňušovi si seniorskú miestenku vybojoval aj Dominik Egyházy, ročník narodenia 2008.

Mladý pretekár uspel na úkor Michala Martikána. Už vlani bol blízko k seniorskej reprezentácii, no Mirgorodský ho vtedy vyradil poslednou nominačnou jazdou.

„Do kvalifikácie som išiel s cieľom vybojovať si aj seniorskú reprezentačnú miestenku a veľmi ma teší, že sa mi to podarilo. Nebolo to ľahké, Marko, Matej aj Michal sú špičkoví svetoví kanoisti. O to viac som rád, že jedného z nich som dokázal zdolať.

Martikán je legenda, vo vodnom slalome dokázal veľmi veľa a ja sa pokúsim nebyť v reprezentácii len do počtu. Uvidím, na čo bude moja výkonnosť v konkurencii najlepších svetových slalomárov stačiť,“ uviedol zverenec Petra Cibáka mladšieho.

Dominik Egyházy (Autor: TASR)

Martikán, ktorý 18. mája oslávi 47. narodeniny, neskrýval sklamanie. „Teraz sa mi len ťažko hľadajú slová, ale jedno viem, nominačné súboje ma nezastihli v dobrej forme. V Mikuláši som mal silný kašeľ a hoci mi v Čunove už ustúpil, paradoxne lepšie výsledky som dosiahol na Liptove. Ukázalo sa, že som bol fyzicky slabý.

V sobotu bola postavená trať, ktorá bola vyslovene pádlovacia a na takej som bol slabší aj pred dvadsiatimi rokmi. V nedeľu to už bolo lepšie, aj v poslednej jazde som sa cítil na vode veľmi dobre, ale zradil ma valec na deviatej bránke,“ povedal skúsený kanoista.

Jazdiť cez bolesť nemá význam

Blízko k neúspechu bol aj kajakár Jakub Grigar, ktorý si napokon zabezpečil nomináciu až víťazstvom v poslednej jazde. V reprezentačnom tíme doplnil Martina Halčina a Adama Gonšenicu.

„Posledných päť týždňov som pre zdravotné problémy takmer netrénoval. Ľavé rameno ma veľmi bolí a bolesti už vystreľujú takmer do celého tela. Som rád, že som sa kvalifikoval, ale v tejto chvíli nie je isté, či budem štartovať na vrcholných podujatiach,“ povedal zverenec Patrika Gajarského.

Jakub Grigar (Autor: TASR)

Grigar sa po nominačných pretekoch chystal na vyšetrenia do Salzburgu: „Uvidím, čo sa tam dozviem, ale jazdiť cez bolesť nemá význam. V poslednej jazde mi to síce vyšlo a za špičkovým poľským kajakárom Polaczykom som zaostal len o päť stotín, ale po každom prejazde bránky som si cez bolesť hovoril, aby som vydržal, že cieľ čoskoro príde.

Absolvovať sezónu, v ktorej sa už bude bojovať aj o body do olympijskej nominácie, okolo tridsiateho miesta, nemá význam,“ dodal Grigar. V prípade neúčasti by ho mal v družstve nahradiť David Skubík, ktorý bol najlepší medzi kajakármi do 23 rokov.

