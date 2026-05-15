Slovenským lodiam sa darilo. Všetky postúpili do semifinále

Denis Myšák. (Autor: TASR)
TASR|15. máj 2026 o 20:24
Všetkých päť slovenských lodí, ktoré sa predstavili v piatkovom programe rozjázd 2. kola Svetového pohára v nemeckom Brandenburgu, postúpilo do semifinále.

Najsuverénnejší postup zaznamenal dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek, ktorý triumfoval vo svojej rozjazde K2 na 500 m.

Ako prvý spečatil svoju účasť v semifinále K1 na 500 m Denis Myšák. Vo svojej rozjazde obsadil 4. miesto a bol medzi päticou priamo postupujúcich.

Ďalej sa prebojovali aj ďalšie dva ženské a jeden mužský dvojkajak na identickej trati K2 na 500 m.

Réka Bugárová spoločne s Biankou Sidovou figurovali na 5. mieste svojej rozjazdy, Hana Gavorová so Sofiou Bergendiovou skončili štvrté. Piatu priečku si vyjazdili Juraj Kukučka a Dominik Doktorík.

Semifinále je na programe v sobotu.

