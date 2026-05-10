Slováci sa v nabitej konkurencii predstavili v A-finále. O víťazovi rozhodol fotofiniš

Na snímke je slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž. (Autor: TASR/DUNA/MTI)
TASR|10. máj 2026 o 13:30
Podujatie v Szegede je súčasťou kvalifikácie na OH 2028.

Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek obsadil šieste miesto v A-finále K2 na 500 m na úvodnom podujatí Svetového pohára v Szegede.

V maďarskom stredisku zaostal v nabitej konkurencii o 2,03 sekundy za víťazným nemeckým tandemom Jacob Schopf, Max Lemke.

Majstri sveta zvíťazili tesne pred domácimi kajakármi Leventem Kuruczom a Bencem Fodorom, o triumfe Nemcov rozhodol až fotofiniš.

Tretí prišli do cieľa Portugalčania Joao Riberio a Messiac Baptista. Podujatie v Szegede bolo už súčasťou olympijskej kvalifikácie na OH 2028.

Slovenský ženský dvojkajak v zostave Réka Bugárová, Bianka Sidová skončil v B-finále tretí, čo v konečnom účtovaní znamenalo 12. priečku.

Kajakár Denis Myšák finišoval v C-finále tretí a ženská K2-ka s posádkou Hana Gavorová, Sofia Bergendiová na piatej pozícii.

Vodné športy

