Vlhová získala ďalšie ocenenie, rozhodli o ňom fanúšikovia

Dva triumfy v Levi potvrdili, že Vlhovej výmena trénera Livia Magoniho po zisku veľkého krištáľového glóbusu padla na úrodnú pôdu. Pod taktovkou Maura Piniho zo Švajčiarska lyžovala uvoľnene a víťazstvá ju naštartovali do úspešnej sezóny.

Posledné dva prírasty sa volajú Michal (po priateľovi) a Boris. Predminulú sezónu získala ďalších dvoch. Jedného nazvala Pepi podľa svojej mentálnej trénerky Petry. Druhému dala meno Lujza po svojej neteri.

„Môj brat sa volá Boris, čo iste všetci viete. Je to moja obrovská podpora, je so mnou stále na štarte. Takže je to pre teba Borko, ďakujem,“ vyznala sa Vlhová vo videu pre slovenské média po odchode z Fínska.