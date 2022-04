Vlhovej tím opúšťajú traja členovia. Kto príde, musí zapadnúť, tvrdí Pini

„Som s ním naozaj veľmi šťastná. Nemohla som urobiť lepšie. Je to úžasný človek a tréner,“ vravela Slovenka cez víkend počas medailových osláv na námestí v Liptovskom Mikuláši.

Niet divu, že spolupráca so Švajčiarom bude pokračovať naďalej. „Dohodli sme sa, že podpíšeme kontrakt na ďalšie dve sezóny. Možno aj potom, ale to sa bude riešiť postupne,“ povedal otec lyžiarky Igor Vlha.

Tím Vlha prejde viacerými zmenami. Po takmer troch rokoch skončil servisman a asistent hlavného trénera Matteo Baldissarutti, ktorý s manželkou Cristinou čakajú prírastok do rodiny.

„Je to podobná pozícia ako tréner. Musí dokonale zapadnúť, nie je to iba o príprave lyží. Je to život, kde sme viac ako 200 dní v roku spolu. V malej skupine rozhoduje charakter,“ opísal pozíciu servisného technika Pini.

Švajčiar načrtol, že v budúcej sezóne by sa o lyže mohol starať iba jeden človek. „Pravdepodobne to tak bude, ale ešte to nie je na sto percent isté. O nových členoch tímu sme začali diskusiu a máme zopár mien na zozname.“

Pre malý tím, ktorý funguje v rodinnom prostredí, je veľmi dôležitý prístup. „Prvým predpokladom nových ľudí by mal byť správny postoj. Ak sa niekto rozhodne s nami pracovať, musí myslieť na to, že všetko robíme pre Petru,“ prezradil podmienky tréner.

Zlato zo slalomu chýba

Petra Vlhová má za sebou veľa úspechov. Vlani získala veľký glóbus, tento rok olympijské zlato. Celkovo má tri malé glóbusy – dva za slalom a jeden v paralelnom slalome.