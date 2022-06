Weiss končí ako tréner Slovana. Hašek môže byť jeho nástupca i konkurent

Belasí začali prípravu na letnú sezónu už v pondelok 6. júna, no pod vedením asistenta Borisa Kitku. Weiss podľa oficiálnych správ absentoval pre chorobu.

Päťdesiatsedemročný kouč má v Slovane platnú zmluvu len do konca júna, no s vedením klubu sa nedohodol na predĺžení spolupráce.

Klub zatiaľ o zmene neinformoval na svojej oficiálnych portáloch, no mal ju potvrdiť redakcii sport24.sk .

Weiss sa vrátil do Slovana len v máji 2021, doviedol klub k dvom majstrovským titulom a do skupiny Európskej konferenčnej ligy, no nezvládol finálový zápas Slovenského pohára proti Spartaku Trnava.

Jeho koniec na lavičke sa skloňoval už dlhšie, najmä pre rozdielne pohľady s generálnym riaditeľom Slovana Bratislava Ivanom Kmotríkom mladším.

V A-tíme Slovana figuruje aj Weissov syn, ten je momentálne v reprezentácii a aj jeho pokračovanie v tíme je otázne. "Uvidíme, aké zmeny prinesie letná príprava. Uvidíme, kto zostane a kto odíde. Ja verím, že veľa zmien nebude," poznamenal Weiss mladší po sezóne.