Dvaja reprezentanti túžia hrať za Slovan. Koho Weiss presvedčí?

„Ľahko nájdete dve-tri mená. Nebudem ich spomínať, dávam vám to za úlohu,“ povedal Weiss na tlačovej konferencii novinárom.

BRATISLAVA. Nový tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší naznačil, že do klubu by v blízkej budúcnosti mohli prísť hráči, ktorých viedol ešte v reprezentácii.

„Viem si predstaviť niekoľkých hráčov zo súčasnej reprezentácie, ktorí by raz mohli obliecť dres Slovana. Dôležité je, aby sme ich nepriniesli po zenite,“ vravel pred tri a pol rokom generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Slovenskú reprezentáciu trénoval tri a pol roka. Postúpil s ňou na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky 2010, kde skončili v osemfinále po prehre s Holandskom 1:2.

Hamšík sa medzitým dohodol so švédskym mužstvom IFK Göteborg. Kapitán slovenskej reprezentácie sa upísal len na tri mesiace. Od leta bude opäť voľný.

„Naše cesty sa nespojili. Veľmi ma to mrzí, pretože teraz bol na to možno najsprávnejší čas,“ priznal Kmotrík ml. na webovej stránke klubu.

Hamšík chcel ostať len do konca aktuálnej sezóny, vedenie Slovana trvalo na tom, aby v klube pokračoval minimálne v predkolách európskych pohárov.

Marek Hamšík bol so Slovanom takmer dohodnutý pred jarnou časťou sezóny. Napokon jeho prestup nestroskotal na finančných podmienkach, ale na dĺžke zmluvy.

Ktorí reprezentanti by teda mohli prísť do Slovana?

„V blízkej budúcnosti by som v klube rád videl hráčov ako Hamšík či Mak, ktorí sú stále na vrchole výkonnosti, obaja pôsobili v Slovane a s klubom by sa mohli stotožniť,“ dodal.

V minulosti viackrát spomínal, že by si rád zahral na sklonku kariéry za Slovan.

A tým, že do klubu prišiel tréner Weiss je veľká šanca, že by to mohlo byť už od leta. Hamšík bol za jeho éry kapitánom reprezentácie a lídrom tímu.

Ich vzťah je nadštandardný.

Hoci Hamšíkova výkonnosť išla po prestupe do Číny mierne nadol, stále má v 33 rokoch dostatočnú kvalitu, aby Weiss okolo neho postavil silné mužstvo.

Navyše, by bol veľkým lákadlom pre divákov či sponzorov.