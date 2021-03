Hamšík bol blízko dohode so Slovanom. Nezhodli sa na jednej podmienke

BRATISLAVA. Marek Hamšík by aktuálnu sezónu mohol dohrať vo švédskej lige. Podľa denníka Expressen sa kapitán slovenskej reprezentácie ústne dohodol na angažmáne v jednom z najväčších švédskych klubov IFK Göteborg. Lenže veľa nechýbalo a mohol hrať v klube, z ktorého sa do veľkého futbalu dostal – v bratislavskom Slovane. Klub potvrdil, že s Hamšíkom rokoval a dohoda vyzerala nádejne.

Po administratívnej stránke bol jeho príchod do Slovana reálny, pretože kluby majú právo do 15. marca na základe výnimky kvôli Covid-19 dodatočne registrovať dvoch hráčov so štatútom profesionála.

Zmluva Mareka Hamšíka s čínskym klubom bola riadne ukončená. Teoreticky mohol do Slovana prestúpiť. Získať Hamšíka bola výzva "Šancu získať Mareka Hamšíka sme vnímali ako obrovskú výzvu. Stretli sme sa aj osobne. Našou predstavou bola vzájomná pomoc – my by sme Marekovi pomohli pri získaní hernej praxe pred európskym šampionátom, on nám v kvalifikácii európskych pohárov,“ uviedol vo vyhlásení klubu generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Na finančných podmienkach sa Hamšík a Slovan dohodli. Rozchádzali sa však v dĺžke kontraktu.

Kým Slovan mal záujem, aby kapitán reprezentácie v klube pôsobil aj v predkolách európskych pohárov a až následne by si mohol nájsť iné pôsobisko. Hamšík chcel kontrakt len do konca nadstavbovej časti. Slovan chcel pomoc v pohároch „Snažili sme sa nájsť riešenie, ktoré by bolo prospešné pre obe strany. Mali sme v úmysle pomôcť Marekovi v príprave na majstrovstvá Európy, no chceli sme, aby nám pomohol minimálne v kvalifikačných kolách európskych pohárov. V tomto sa naše predstavy nezhodli, keď Marek preferoval kontrakt len do konca aktuálnej sezóny a od leta chcel mať voľné ruky,“ doplnil Kmotrík ml.