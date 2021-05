Weiss o synovi: Na túto tému by som mohol hovoriť do rána

BRATISLAVA. Rozprával s vášňou, rozvážne, známy búrlivák pôsobil pokojne. Snažil sa vyhýbať frázam. „Nechcem hovoriť prázdne slová,“ začal pred médiami tréner Vladimír Weiss starší. Po takmer desiatich rokoch sa vracia na slovenskú scénu. Je novým trénerom Slovana Bratislava. „Nikam som sa netlačil, všetci viete o mojich vzťahoch s rodinou Kmotríkovcov. Je to dlhodobé. Ale na tretiu výzvu som už majiteľom nedokázal povedať nie,“ priznal Weiss. Je Bratislavčan, v hlavnom meste aj futbalovo vyrastal. V Rapide a Červenej Hviezde. Väčšina fanúšikov si ho pamätá ako hráča bratislavského Interu, kde prežil najlepšie obdobie (1986 – 1993).

Ako hráč skončil v Artmedii Petržalka (1996 - 2000), kde následne odštartoval aj trénerskú kariéru. A začalo sa aj jeho spojenie s Ivanom Kmotríkom starším, majiteľom Slovana.

V Slovane možno ukončí kariéru „Chcem tu pôsobiť dlhodobo. Chcem tu možno aj ukončiť kariéru,“ hovoril 56–ročný tréner na tlačovej konferencii. So Slovanom podpísal netradične dlhý kontrakt, až na päť rokov. „Hráčom som povedal, že som tu možno na dlho, ale možno iba na tri týždne. U mňa človek tiež nikdy nevie,“ priznal Weiss.

V rokoch 2016 až 2020 viedol reprezentáciu Gruzínska. Posledných päť mesiacov bol na voľnej nohe. „Chcel som to pôvodne riešiť až po sezóne, ale vedenie sa rozhodlo pre rýchlu zmenu. Bola to otázka - berieš, či neberieš?“ Klub bude nastavený inak Weiss avizoval zmeny v klube, hráčskom kádri, aj v realizačnom tíme. Jeho asistentom bude Boris Kitka. „Klub bude nastavený trošku inak ako doteraz,“ pokračoval Weiss. Priznal, že štyri dni riešil s Kmotríkovcami klubovú filozofiu. Weiss potvrdil, že hráči majú v Slovane dobré podmienky. „Na slovenské pomery sú zaplatení kráľovsky. A to vďaka Kmotríkovi. Nemôže to byť nastavené tak, že Kmotríkovci dajte a my si tu budeme hrajkať futbal,“ reagoval kouč.

Vladimír Weiss st. (vľavo) a Ivan Kmotrík junior. (Autor: TASR)

V posledných rokoch v Slovane dominovali štedro platení legionári, čo sa môže čiastočne upraviť. Weiss: Na titule nebudem mať žiadny podiel „Nie som tréner, ktorý drží líniu, že tu musia byť iba slovenskí hráči. Aj keď bol by som najradšej, ak by ich tu bolo veľa. Dnes je problém získať kvalitného slovenského hráča za rovnakú cenu ako rovnako kvalitného legionára,“ vysvetľoval Weiss. „Neprišiel som však nikoho vyhadzovať,“ dodal. Na pozícii trénera vymenil Slovinca Darka Milaniča. „Na prvom príhovore som chlapcom povedal, že mi je ľúto, ako Darko skončil. To je život. Tréner s tým však musím počítať. Chráni ho iba kontrakt. Ak sa nám niečo podarí uhrať, tak je to robota klubu a Milaniča. Ja na tom nebudem mať žiadny podiel,“ povedal Weiss.

Weiss sníva o Reale Madrid Najväčšie úspechy slovenského futbalu v ére samostatnosti sa spájajú práve s jeho menom. Artmedia si pod jeho vedením vybojovala účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. Weiss opäť túži po úspechu aj v európskych pohároch. „Nehovorím, že hneď, je to možno dlhšia cesta. Je to veľká výzva, aby ľudia na tomto štadióne videli hrať veľké kluby a svetových hráčov,“ priznal Weiss. „Snívam o Lige majstrov, aby sem raz prišiel Real Madrid či Barcelona,“ pokračoval. „Musíme dotiahnuť divákov, sponzorov a žiť aj z predaja hráčov. Nesmieme rozhadzovať, ale správať sa rozumne. Lebo príspevky do klubu nie sú ako kedysi,“ pripomenul Weiss.

O synovi by vedel hovoriť do rána Weissa čaká premiéra v sobotu v Zlatých Moravciach. Ak Slovan vyhrá, získa titul. Dve kolá pred koncom súťaže je na prvom mieste, pred druhou Dunajskou Stredou má náskok štyroch bodov. Slovan čakajú posledné tri zápasy v sezóne vrátane finále Slovenského pohára. „Chcem dať každému hráčovi šancu, aspoň na dvadsať minút,“ avizoval Weiss. V novom pôsobisku sa stretne aj so synom, ktorý v klube pôsobí od minulého roka. "Na túto tému by som mohol hovoriť do rána. Viem, že to nebude jednoduché. Rozprávali sme sa. Ja viem, čo vie, viem, čo nevie. Verím, že ukáže, že vie hrať futbal a pomôže mne aj Slovanu. Ešte môže veľa ukázať, ale musí poslúchať a bude to mať ťažšie ako ostatní," reagoval Weiss starší. Debatoval aj s Greifom Nový kouč mal debatu aj s brankárom Dominikom Greifom, ktorý v posledných dňoch pôsobil apaticky. Zrejme pre to, že mu klub neumožnil prestup do cudziny. "Myslím, že Domino pochopil situáciu, nie je hlúpy. Snažil som sa mu vysvetliť, že v niektorých situáciách musí reagovať inak," vravel Weiss. Trénerom Slovana sa stal prvýkrát v lete 2011, keď vymenil Karla Jarolíma. A prvý úspech prišiel okamžite. Koncom augusta pod jeho vedením Slovan vyradil slávny AS Rím a vybojoval si účasť v skupinovej fáze Európskej ligy.