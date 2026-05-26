Svetový šampionát môže odštartovať rekordnou návštevou. Štadión drží aj aktuálne maximum

Aj keď tohtoročné majstrovstvá sveta v hokeji ešte stále pokračujú, v Nemecku sa už pozornosť obracia na budúcoročný šampionát.
Organizátori plánujú veľkolepý štart turnaja a ako referuje web Aftonbladet s odvolaním sa na nemecký denník Bild, úvodný duel MS 2027 môže prilákať rekordný počet divákov.
Otvorenie šampionátu je podľa dostupných informácií naplánované na štadióne Veltins-Arena v nemeckom Gelsenkirchene, ktorý je domovom futbalového klubu Schalke 04.
Štadión má za bežných okolností kapacitu viac ako 62-tisíc miest, no na potreby hokejového sviatku by sa mohol ešte rozšíriť
Podľa denníka Bild sa totiž na úvodný zápas majstrovstiev sveta plánuje odstrániť časť sedadiel, čo by umožnilo príchod ďalších tisícok fanúšikov. Organizátori tak môžu zaútočiť na európsky rekord v návštevnosti hokejového zápasu.
Aktuálne maximum drží práve Veltins-Arena z roku 2010, keď duel domáceho Nemecka proti USA sledovalo 77 803 divákov. Nemecký tím vtedy zvíťazil nad Spojenými štátmi 2:1 a dodnes ide o najvyššiu návštevu na hokejovom zápase v Európe.
Podľa informácií Bildu by sa USA mohli predstaviť aj v otváracom zápase MS 2027. Ako alternatíva sa spomína aj reprezentácia Švajčiarska. Oficiálne potvrdenie účastníkov úvodného stretnutia však zatiaľ nepadlo.
Samotný šampionát sa okrem Gelsenkirchenu uskutoční aj v Düsseldorfe a Mannheime. Úvodný duel majstrovstiev sveta je naplánovaný na 13. mája 2027.