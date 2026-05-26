Historický míľnik Slovinska na svetovom šampionáte. Útočník: Som na celý tím veľmi hrdý

Hokejisti Slovinska sa víťazstvom nad Talianskom 5:1 zachránili v elitnej kategórii MS a prvýkrát v histórii budú hrať na treťom „áčkovom“ svetovom šampionáte za sebou.
Vo svojom záverečnom zápase na turnaji nadviazali na výkony s Českom či Slovenskom a pri ich hodnotení platilo známe „koniec dobrý - všetko dobré“.
Hrdinami slovinského tímu v kľúčovom zápase boli štvorbodový Marcel Mahkovec (2+2) a Jan Drozg, ktorý strelil dva góly.
„Počas dňa sme si povedali, že je to siedmy zápas finále a posledný zápas sezóny. Celú sezónu sme sa pripravovali na takýto moment.
Vedeli sme, čo je v stávke,“ konštatoval Drozg. Jeho tím nerozhodil z koncentrácie ani gól obrancu Phila Pietronira, ktorý poslal Talianov do vedenia.
Som na celý tím veľmi hrdý
„Aj keď sme prehrávali 0:1, nič sme nezmenili. Som na celý tím veľmi hrdý,“ poznamenal Drozg. Jeho tím mal v zápase herne navrch, pomohol si aj tromi využitými presilovkami a v tretej tretine nedopustil drámu.
Taliani získali v základnej B-skupine MS vo Fribourgu iba jeden bod za prehru s Dánskom po samostatných nájazdoch. Slovinci senzačne zdolali Čechov 3:2 po predĺžení a bod získali aj v zápase so Slovenskom (4:5 sn).
VIDEO: Zostrih zápasu Slovinsko - Taliansko na MS v hokeji 2026
Pred záverečným duelom s Talianskom síce mali dva body, no nesmeli súperovi podľahnúť v riadnom hracom čase. To sa im podarilo aj vďaka výkonu brankára Lukáša Horáka, ktorý zneškodnil 27 striel.
„Boli sme si istí výkonom nášho tímu. Vedeli sme, čo môžeme dosiahnuť. Držali sme spolu a nenechali sme sa vyrušiť ani keď sme prehrávali 0:1,“ povedal útočník Matič Török podľa iihf.com.
Slovinci si udržali príslušnosť v elitnej kategórii a tretí rok po sebe budú štartovať medzi najlepšími. To sa im podarilo prvýkrát v histórii.
Stále sme verili, že môžeme byť úspešní
„Je to úžasné, prvýkrát v histórii. Všetci sú takí hrdí a nadšení. Keď sme zdolali Česko, vedeli sme, že tu máme niečo špeciálne.
Stále sme verili, že môžeme byť úspešní. Zachovali sme si správne nastavenie v hlavách a zapísali sme sa do histórie,“ poznamenal Drozg.
Taliani boli v pozícii nováčika, na MS sa vrátili po troch rokoch. Zo siedmich súperov však nedokázali zdolať ani jedného.
„V zápase proti Slovinsku sme začali s veľkým sebavedomím. Hrali sme tak, ako sme chceli hrať. Možno sme neskôr iba trochu stratili sústredenie.
Jedna presilovka môže rýchlo zmeniť dynamiku zápasu a to sa aj stalo. Potom prevládla frustrácia a už náš výkon nebol dostatočný,“ povedal taliansky obranca Luca Zanatta.
Taliani zostúpili spoločne s reprezentantmi Veľkej Británie, ktorí skončili na poslednom ôsmom mieste v zürišskej A-skupine.
Na MS 2027 v Nemecku ich nahradia reprezentácie Ukrajiny a Kazachstanu.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.