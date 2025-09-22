Kým súperky trpeli, ona rozhodla o zisku medaily. Chladoňovej plán vyšiel dokonale

KIGALI. Viktória Chladoňová vlani zakončila juniorskú kariéru ziskom piatich medailí z vrcholných podujatí naprieč cyklistickými disciplínami.
Otázkou však bolo, ako sa mladá Slovenka vyrovná s často náročným prechodom do veľkej cyklistiky a či bude úspešná aj vo vyšších kategóriách. A hoci sa sezóna 2025 ešte neskončila, odpoveď je zrejmá.
Iba 18-ročná cyklistka podáva veľmi dobré výkony v tíme Visma-Lease a Bike a na svetových šampionátoch pokračuje vo zveľaďovaní svojej zbierky medailí.
Pri premiére v kategórii do 23 rokov získala striebornú medailu v časovke, hoci ešte na druhom medzičase bola mimo pódiových priečok.
"V dojazde, ktorý bol po kockách, to vyzeralo tak, ako keby nešla po kockách. Práve tam získala na ostatné súperky, okrem majsterky sveta. Je to budúca hviezda," povedal pre STVR Peter Privara, prezident SZC.
Súperka priznala chybu
Chladoňová v rozhovore zverejnenom na youtubovom kanáli RadReporter priznala, že bolo veľmi dôležité správne si rozložiť sily na zvlnenej trati.
Cyklistky museli po rovinatom úseku zvládnuť stúpanie Côte de Nyanza (2,4 km, sklon 5,5 %), po následnom zjazde ich čakal dláždený úsek Kimihurura (1,3 km, sklon 6,3 %) a potom ďalšia stúpavá pasáž do cieľa.
"Bola to náročná trať. Bolo potrebné mať dobrý plán, neprepáliť to v prvej časti a ušetriť trochu síl na záver. Snažila som sa ísť múdro," zhodnotila.
Jej medailový zisk je o to cennejší, že v štartovej listine bola vôbec najmladšia a zväčša sa pretekárky v tínedžerskom veku iba ťažko presadzujú proti o tri-štyri roky starším súperkám.
K favoritkám na medailu nepochybne patrila 22-ročná Španielka Paula Blasiová. V polovici augusta vyhrala časovku na podujatí World Tour Okolo Romandie, no v africkom Kigali skončila iba dvanásta.
Práve z pohľadu rozloženia síl prevýšila Chladoňová aj Austrálčanku Felicity Wilsonovú-Haffendenovú. Tá neodhadla svoje sily a od druhého medzičasu do cieľa stratila na Slovenku viac ako minútu.
"Na začiatku som sa cítila naozaj dobre, ale bolo úplne jasné, že som urobila veľkú chybu v nastolení tempa. Keď som narazila na dlažobné kocky, zasekla som sa a nevedela znova nájsť rýchlosť," povedala.
VIDEO: Reakcie Viktórie Chladoňovej po zisku striebra /zdroj: SZC/
Ďalšia medaila? Všetko je možné
Na výkone Chladoňovej sa podpísal aj necelý rok strávený v jednom z najlepších tímov pelotónu na čele s Marianne Vosovou a Pauline Ferrand-Prevotovou.
Dostala príležitosti na veľkých klasikách či na dvoch Grand Tour (16. miesto na Giro d'Italia, pozn.), čo v jej veku nie je samozrejmosť.
"Veľa som sa naučila. Marianne a Pauline mi určite pomohli, rovnako ako ostatné dievčatá. Naučila som sa, ako pracovať v tíme či rôzne taktické veci. Preteky sú dlhšie, takže dnes mám väčšiu vytrvalosť," hovorí.
Na webe tímu Visma-Lease a Bike ju neoznačia inak ako "náš slovenský talent" a víťazka Tour de France Ferrand-Prevotová povedala, že nepotrvá dlho a Chladoňová nechá v kopcoch všetkých za sebou.
Na vlaňajších MS v Zürichu získala ako juniorka dve medaily, keď k striebru z časovky pridala bronz v pretekoch s hromadným štartom.
Na takúto bilanciu môže pomýšľať aj v kategórii U23, no pred štvrtkovými pretekmi s 2430 nastúpanými metrami zostáva skromná: "Všetko je možné. Chcela by som byť v najlepšej desiatke."
VIDEO: Zostrih z časovky žien U23 na MS v cyklistike 2025
Okrem toho dodala, že po MS v Kigali nebude chýbať ani na európskom šampionáte, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra vo francúzskom regióne Drôme-Ardèche.
Následne absolvuje aj niekoľko pretekov v obľúbenom cyklokrose, no keďže cesta je naďalej prioritou, v teréne bude súťažiť bez výrazného tlaku.
Britka má už osem titulov
V cyklokrose sa dozaista stretne aj Britkou Zoe Bäckstedtovou, ktorá suverénne ovládla pondelkovú časovku a získala ôsmy titul majsterky sveta.
Štyri získala v cestnej cyklistike a rovnako štyri v cyklokrose, v ktorom v roku 2025 obhájila dúhový dres v kategórii do 23 rokov.
V Kigali nadviazala na úspešné výsledky z cestnej cyklistiky, keď ako juniorka vyhrala na MS raz časovku a dvakrát preteky s hromadným štartom.
Jej triumf v časovke sa očakával. Aj novinárka Matilda Priceová zo Cyclingnews uviedla, že čokoľvek iné než zlatá medaila by bolo sklamanie.
"Prvé miesto bolo jasné. Všetky sme vedeli, že Zoe je z inej planéty," povedala Talianka Federica Venturelliová, ktorá skompletizovala pódium.
Bäckstedtová vraví, že nevedela čo má očakávať od trate či nadmorskej výšky, no svojim výkonom si dala pekný darček k stredajším 21. narodeninám.
"Keď som na prvom medzičase počula, že mám 16-sekundový náskok, pomyslela som si, že v ďalšom stúpaní ho môžem stratiť. Našťastie to dopadlo dobre. Mať opäť dúhový dres je skvelý pocit," dodala Bäckstedtová.