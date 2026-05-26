    26.05.2026, Skupina A
    4 - 1
    2:0, 2:1, 0:0
    Rakúsky sen sa nekonal. Hokejisti USA zabránili blamáži a postupujú

    Hokejisti USA oslavujú gól proti Rakúsku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti USA oslavujú gól proti Rakúsku na MS v hokeji 2026. (Autor: Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|26. máj 2026 o 18:35
    USA dnes zdolali Rakúsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    USA - Rakúsko 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

    Góly: 6. Clifton (Borgen, Steeves), 7. Ufko (Novak), 22. Cotter (Olivier, Borgen), 32. Tkachuk (Coronato, Leonard) - 37. Schwinger (Maier, Wallner)

    Rozhodcovia: Brander, Kaukokari - Hautamäki (všetci Fín.), Davidonis (Lot.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 9126

    USA: Cooley – Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Carlile, Ufko – Tkachuk, Coronato, Moore – Howard, Hagens, Steeves – Olivier, Sasson, Cotter – Leonard, Nelson, Plante – Lafferty

    Rakúsko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Harnisch – Thaler, Rohrer, P. Huber – Neubauer, M. Huber, Kolarik – Schwinger, Wallner, Scherzer

    Hokejisti USA si vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine MS poradili s Rakúskom 4:1, čo im zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy.

    Obhajcovia titulu obsadili so ziskom 11 bodov v tabuľke štvrté miesto a vo štvrťfinále narazia na víťaza „slovenskej“ B-skupiny Kanadu.

    Rakúšania, ktorí potrebovali na postup vyhrať akýmkoľvek spôsobom, skončili v „áčku“ na šiestej priečke (9 b.) o bod za piatym Nemeckom (10 b.).

    Utorkový zápas zároveň rozhodol, že Lotyši postúpili z tretej pozície a vo štvrťfinále sa stretnú s druhým tímom z „béčka“, ktorým budú Nóri alebo Česi.

    Tí by na posun na druhú priečku potrebovali zdolať v riadnom hracom čase Kanadu (20.20).

    Záverečný duel v Zürichu rozhodne o víťazovi A-skupiny, v priamom súboji o prvenstvo sa stretnú domáci Švajčiari s Fínmi.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Rakúsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    USA's Paul Cotter, right, celebrates after scoring his side's third goal with USA's Max Sasson, left, and USA's Mathieu Olivier, center, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between United States and Austria in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP) - Max Sasson - Mathieu Olivier
    United States' Connor Clifton celebrates at the bench after a goal during the Group A preliminary round game between heUnited States and Austria in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    USA's players celebrate their side's third goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between United States and Austria in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Austria's Peter Schneider, cen, and USA's goaltender Devin Cooley, top, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between United States and Austria in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    USA's players celebrate their side's second goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between United States and Austria in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    7
    4
    0
    0
    3
    24:17
    12
    4
    USAUSAUSA
    7
    3
    1
    0
    3
    25:21
    11
    5
    NemeckoNemeckoGER
    7
    3
    0
    1
    3
    23:22
    10
    6
    RakúskoRakúskoAUT
    7
    3
    0
    0
    4
    17:29
    9
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    7
    1
    0
    0
    6
    14:38
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    7
    0
    0
    0
    7
    7:35
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu USA - Rakúsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Priamy súboj o poslednú postupovú miestenku v A-skupine začali lepšie Američania, ktorí si už v 7. minúte vybudovali po zásahoch Cliftona a Ufka dvojgólový náskok.

    Rakúšania mali svoje šance, Rohrer išiel sám na brankára, no obhajcu podržal Cooley.

    II. tretina:

    Od druhej tretiny už Američania dominovali. Na 3:0 zvýšil z dorážky a v 33. minúte dal štvrtý gól v presilovke Tkachuk.

    Rakúšania dokázali skorigovať na 1:4 zásluhou Schwingera, ale to bolo všetko, čo mu favorit dovolil.

    III. tretina:

    Zámorský tím si v záverečnej tretine v pohode kontroloval náskok a po záverečnej siréne sa mohol tešiť z postupu.

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája

    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 PP - 3
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 8
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    4 - 2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Linus Karlsson (Švédsko) a vpravo Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švédsko - Slovensko na MS v hokeji 2026
    Domov»MS v hokeji 2026»Rakúsky sen sa nekonal. Hokejisti USA zabránili blamáži a postupujú