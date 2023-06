Proti Židom a gejom? Poľský rozhodca môže prísť o finále Ligy majstrov

Konaním poľského rozhodcu sa zaoberajú najvyššie futbalové orgány.

„UEFA a celá futbalová komunita nenávidia ‚hodnoty‘, ktoré propaguje príslušná skupina. Tieto obvinenia berie veľmi vážne,“ píše britský denník The Gurdian s tým, že ďalšie vyhlásenie spraví organizácia po preskúmaní všetkých dôkazov.

Na účasť poľského rozhodcu na podujatí ako prvá upozornila antirasistická organizácia Never Again.

„Sme šokovaní a zhrození z verejného spájania Marcinaka s Mentzenom. A jeho značkou toxickej krajne pravicovej politiky,“ uviedol spoluzakladateľ Rafal Pankowski a dodal:

„Je to nezlučiteľné so základnými hodnotami fair play, akými sú rovnosť a rešpekt. Vyzývame rozhodcu, aby uznal svoju chybu. Ak to neurobí, veríme, že UEFA a FIFA vyvodia dôsledky.“