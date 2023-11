VIDEO: Úvod zachytila famózne. Vlhová priznala aj to, čo musí v druhom kole zlepšiť

LEVI. Keď zašla jazdu Mikaela Shiffrinová ako štvrtá v poradí, ostatným súperkám nadelila vyše jeden a pol sekundy. Vyzeralo to, že sa na preteky pripravila fantasticky a ide si po siedme víťazstvo v Levi.

„Výborná prvá a druhá pasáž. Terénnu vlnu využila k tomu, aby si zobrala rýchlosť do roviny,“ reagoval na začiatok Vlhovej jazdy český komentátor Tomáš Budka.

Medzi dve najlepšie slalomárky sveta sa zmestila len Nemka Lena Duerrová, ktorá bola oproti Vlhovej pomalšia o 18 stotín sekundy.

"Šla som to, čo sme trénovali, cítila som sa dobre. Nájazd do strminy som si postrážila a potom som nešla tak ako viem ísť. To musím vylepšiť. Všetko je otvorené a máme pred sebou druhé kolo.

Tie podmienky sú výborné. To, či by som štartovala na začiatku alebo ako siedma, bolo dnes jedno," povedala po pretekoch Petra Vlhová pre JOJ Šport.