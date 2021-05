Ideálny scenár sa pre Sagana zrútil, keď sa súper obzrel za seba

Sagan sledoval boj o víťazstvo zozadu

V tej chvíli sa slovenský cyklista ocitol na čele skupiny. Lenže na to, aby začal šprintovať bol príliš ďaleko pred cieľom. Začal strácať rýchlosť a súperi, ktorí boli dovtedy za ním, sa okolo neho prehnali.

Pokúšal sa zachytiť za Eliou Vivianim, ale už nemal takú rýchlosť a len sa zozadu pozeral ako trojica pred ním bojuje o výhru.

Ak by sa Molano neobzrel a rozbehol by šprint, pre Sagana by to bol ideálny scenár a reálne mohol pomýšľať na víťazstvo.

To si vybojoval Austrálčan Caleb Ewan. Keď súperi šprintovali, Ewan bol príliš vzadu. Vďaka veľkému zrýchleniu sa však prehnal okolo nich a zvíťazil.