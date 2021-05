Favoritov zaskočil debutant, Saganov kamarát takmer spadol

BRATISLAVA. Druhá etapa 104. ročníka cyklistických pretekov Giro d’Italia bola už pred jej začiatkom jasne nalinajkovaná. Denný únik zabojuje o prvé body vo vrchárskej súťaži a najrýchlejší pretekári si to v závere rozdajú nielen o víťazstvo v etape, ale aj o cyklámenový dres. Medzi najväčších favoritov patrili Caleb Ewan či Peter Sagan, no svojim úspešnejším súperom vypálil rybník debutant na Grand Tour Tim Merlier. Jazdec tímu Alpecin-Fenix nechal za sebou taliansku dvojicu Giacomo Nizzolo, Elia Viviani, slovenský cyklista sa musel uspokojiť s piatym miestom.

Cieľ splnil už v úvode Gira "Je to moja prvá Grand Tour, ale veľkým cieľom je vyhrať etapu. Skúsenosti sú tiež dôležité, ale keby sa mi podarilo vyhrať etapu, bolo by to niečo veľké. To je to, prečo som tu," povedal Belgičan pred začiatkom Gira. Merlier uspel už v prvom dojazde, ktorý bol mimoriadne technický. Neprekvapila ho zúžená cesta ani fakt, že cyklisti do cieľa prakticky nevideli. Záverečné metre etapy sa totiž mierne stáčali smerom doprava. V tejto sezóne ovládol menšie klasiky, ale teraz dosiahol svoj životný triumf.

"Som veľmi šťastný a hrdý. Od kruhového objazdu bolo dôležité byť vpredu, mal som skvelú pozíciu a potom som už myslel na to, ako byť rýchlejší a rýchlejší. Bol to dlhý šprint, ale vyšlo mi to," povedal Merlier v televíznom rozhovore. Zaujímavosťou je, že Merlier jazdí v prokontinentálnom tíme Fenix-Alpecin. Druholigový tím tak v prvom šprintérskom dojazde dokázal zdolať elitných šprintérov z WorldTour. Belgické denníky už pred Girom poukazovali na to, že Alpecin bude mať na Gire zrejme najsilenejší podporný tím pre Merliera, čo sa potvrdilo. Merlier súperov zaskočil, keď začal šprintovať ako prvý. Dlhý šprint mu vyšiel a prvú pozíciu si dokázal udržať. Pre porovnanie vlani spolu na troch Grand Tour nevyhral prokontinentálny pretekár ani jedinú etapu z 36. Melier po prejazde cieľovou čiarou vytvoril svojim prstami písmeno "W", čím si uctil pamiatku svojho krajana Woutera Weylandta. Ten tragicky zahynul na Giro d’Italia presne pred desiatimi rokmi. Weylandt bol posledným Belgičanom, ktorý na Gire vyhral hromadný šprint. Merlier o tom vedel. S Weylandrm trénoval, keď bol mladý a víťazné gesto v podobe písmena "W" mal vopred naplánované. "Bolo to emotívne," dodal. Merlier vybojoval už štvrté víťazstvo v sezóne. Gaviria takmer spadol Pred etapou pociťoval nervozitu a očakával hektický dojazd. Jeho slová sa naplnili a nechýbalo veľa, aby skončil na zemi jeden z favoritov Fernando Gaviria. Kolumbijčan, ktorý je dobrým priateľom Petra Sagana, doplatil na chybu svojho tímového kolegu Juana Sebastiána Molana, ktorý mu rozbiehal šprint.

Ten ho nepríjemne vytlačil, dokonca sa Gaviria dotkol bariéry. Našťastie však zostal na bicykli a predišiel nepríjemnému zraneniu. "Nebol to záver, ktorý som chcel. Avšak je to niečo, čo sa v šprinte môže stať. S tímom si zanalyzujeme, čo sa stalo a zajtra sa to budeme snažiť zlepšiť. Nohy som mal dobré, čo je hlavné," cituje Gaviriu web cyclingnews.com.