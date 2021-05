Saganovi nevyšiel záverečný šprint, skončil tesne za pódiom

Prenos

Pořadí týmů po 5. etapě



1. Bahrain-Victorious 53:58:03 hod

2. Ineos-Grenadiers +4 s

3. UAE Team-Emirates +13

4. Team BikeExchange +50

5. EF Education-Nippo +1:35 min

6. Trek-Segafredo +2:18

7. Israel Start-Up Nation +3:40

8. Deceuninck-Quick-Step +4:52

9. Team Jumbo-Visma +5:16

10. Team DSM +5:25

Pořadí jezdců do 25 let po 5. etapě (bílý trikot)



1. Attila Valter (HUN) Groupama-FDJ 17:58:45 hod

2. Alexandr Vlasov (RUS) Astana-Premier Tech +24 s

3. Remco Evenepoel (BEL) Deceuninck-Quick-Step +28

4. Egan Bernal (COL) Ineos-Grenadiers +39

5. Daniel Felipe Martínez (COL) Ineos-Grenadiers +1:10

6. Jai Hindley (AUS) Team DSN +1:20

7. Tobias Foss (NOR) Team Jumbo-Visma +1:42

8. Harold Tajeda (COL) Astana-Pro Tech +2:56

9. Gino Mäder (SUI) Bahrain-Victorious +2:58

10. Joao Almeida (POR) Deceunink-Quick-Step +4:38

Pořadí vrchařské soutěže po 5. etapě (modrý trikot)



1. Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 18 bodů

2. Vincenzo Albanese (ITA) Eolo-Kometa Cycling Team 16

3. Rein Taaramäe (EST) Intermarché-Wanty-Gobert 13

4. Alessandro De Marchi (ITA) Israel Start-Up Nation 10

5. Francescp Gavazzi (ITA) EOLO-Kometa 9

6. Simon Pellaud (SUI) Androni Giocattoli-Sidermec 6

7. Lars Van den Berg (NED) Groupama-FDJ 6

8. Christopher Juul-Jensen (DEN) Team Bikeexchange 6

9. Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) 6

10. Louis Vervaeke (BEL) Alpecin-Fenix 5

Pořadí bodovací soutěže po 5. etapě (fialový trikot)



1. Giacomo Nizzolo (ITA) Team Qhubeka Assos 72 bodů

2. Elia Viviani (ITA) Cofidis 68

3. Tim Merlier (BEL) Alpecin-Fenix 58

5. Caleb Ewan (AUS) Lotto Soudal 56

5. Peter Sagan (SVK) Bora-Hansgrohe 50

6. Filippo Tagliani (ITA) Androni Giocattoli-Sidermec 39

7. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation 31

8. Fernando Gaviria (COL) UAE-Team Emirates 30

9. Taco Van der Hoorn (NED) Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux 28

10. Filippo Fiorelli (ITA) Bardiani CSF Faizane 28

Celkové pořadí Gira po 5. etapě (růžový trikot)



1. Alessandro De Marchi (ITA) Israel Start-Up Nation 13:50:44 hod

2. Louis Vervaeke (BEL) Alpecin-Fenix +42

3. Nelson Oliveira (POR) Movistar Team +48

4. Attila Valter (HUN) Groupama-FDJ +1:00 min

5. Nicolas Edet (FRA) Cofidis +1:15

6. Alexandr Vlasov (RUS) Astana-Premier Tech +1:24

7. Remco Evenepoel (BEL) Deceuninck-Quick-Step +1:28

8. Alberto Bettiol (ITA) EF Education-Nippo +1:37

9. Hugh Carthy (GBR) EF Education-Nippo +1:38

10. Egan Bernal (COL) Ineos-Grenadiers +1:39

...

40. Jan Hirt (CZE) Intermarché-Wanty-Gobert +6:20

101. Peter Sagan (SVK) Bora-Hansgrohe +23:06

Konečné pořadí 5. etapy



1. Caleb Ewan (AUS) Lotto Soudal 4:07:01 hod

2. Giaxomo Nizzolo (ITA) Team Qhubeka Assos +0 s

3. Elia Viviani (ITA) Cofidis +0

4. Peter Sagan (SVK) Bora-Hansgrohe +0

5. Fernando Gavíria (COL) UAE Team Emirates +0

6. Matteo Moschetti (ITA) Trek-Segafredo +0

7. Andrea Pasqualon (ITA) Intermarché-Wanty-Gobert +0

8. Dylan Grönewegen (NED) Jumbo-Visma +0

9. Manuel Belletti (ITA) Eolo-Kometa Cycling Team +0

10. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation +0

...

124. Jan Hirt (CZE) Intermarché-Wanty-Gobert +31

Pátá etapa Giro d'Italia měla být pro sprintery, a to se také nakonec potvrdilo. Během etapy jsme viděli hned dva úniky, ten první totiž peloton neplánovaně dostihl už 106 km před cílem. Druhý únik to pak dotáhl až do mety tři kilometry před cílem. Závěrečný sprint zvládl nejlépe australský sprinter Lotto-Soudal Caleb Ewan, který nedal nikomu šanci a vyhrál svou čtvrtou etapu Gira v kariéře a první v letošním ročníku závodu. Na pódiu ho doplní Italové Giacomo Nizzolo z Qhubeky Assos a Elia Viviani z Cofidisu. Nizzolo sice už dvakrát vyhrál na Giru bodovací soutěže, ale ještě nikdy zde nevyhrál žádnou etapu. Dnes je to pro něj už jedenácté druhé místo. Čtvrté místo obsadil Slovák Peter Sagan z Bory-Hansgrohe, který si ale dnes mírně pohoršil v bodovací soutěži, ve které klesá ze čtvrtého na páté místo. Jediný český cyklista Jan Hirt dnes skončil se ztrátou 31 sekund na 124. místě.



Dnešní etapa bohužel přinesla i pády, které vyřadily ze hry o celkové pořadí hned tři velmi kvalitní závodníky. Nejprve skončil ne vlastním zaviněním na zemi po pádu o obrubník náhradní lídr týmu Ineos-Grenadiers Pavel Sivakov a poté těžký pád potkal po srážce s ostrůvkem uprostřed silnice lídra týmu Bahrain-Victorious Mikela Landu a vítěze včerejší etapy a průběžně druhého závodníka celkového pořadí Joa Dombrowského. Sivakov s Dombrowským sice do cíle s velkou ztrátou dorazili, ale jejich zdravotní stav je velkou otázkou.

Konec 5. etapa skončila.

Cíl Až nyní doráží do cíle včerejší vítěz a majitel modrého trikotu nejlepšího vrchaře Joe Dombrowski. Landa už odstoupil a Sivakov ještě v cíli není.

Cíl Slovák Peter Sagan měl sice v posledním kilometru dobrou pozici, ale nakonec skončil na větru a nedokázal tak konkurovat papírově rychlejším sprinterům, než je on. Dnes se musí spokojit se čtvrtým místem, které mu přinese celkem slušné body do bodovací soutěže.

Cíl Druhé místo obsadil Ital Giacomo Nizzolo z Qhubeky Assos a třetí dnes končí další Ital Elia Viviani z Cofidisu.

Cíl Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 5. etapa ONLINE | Sportnet.sk Bylo to dnes velmi těsné, ale z vítězství se nakonec raduje největší favorit dnešní etapy Caleb Ewan, australský spurter týmu Lotto-Soudal.

300 m Sprint otevírá Elia Vivviani! Meriler je naopak ze hry, spadl mu řetěz!

900 m Už jsme v posledním kilometru a teď už se pojede rovně až do cíle!

1,5 km Skvělou pozici má dnes Peter Sagan, je na čele hned za svým rozjížděčem Danielem Ossem.

2,1 km Na čele jsou dobře vyskládání závodníci Lotto-Soudal a také Bory-Hansgrohe. Doplnit je ještě budou chtít týmy Alpecin-Fenix a UAE Team Emirates.

2,8 km Peloton mezitím dostihl únik a o vítězství si to dnes opravdu rozdají sprinteři.

3,6 km Mikel Landa se stále nezvedá a letošní Giro pro něj pravděpodobně skončilo.

4,5 km Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 5. etapa ONLINE | Sportnet.sk Jeden z ostrůvků uprostřed silnice způsobil hodně tvrdý pád, který odnesl mimo jiné i vítěz včerejší etapy Joe Dombrowski. A na zemi je také lídr Bahrain-Victorious Mikel Landa.

5,5 km Pellaud, Gabburo a Gougeard mají na hlavní pole stále náskok 14 sekund a už najíždí do technické pasáže, kde budou mít oproti pelotonu výhodu.

6,9 km Peloton zatím marně stíhá trojici na čele, na kterou ztrácí 13 sekund. Sprinteři už možná začínají být nervózní, jestli jim dnes boj o vítězství náhodou neunikne.

9 km Dochází k pádu v pelotonu, do kterého se zapletlo několik závodníků. Bylo to v pravotočivé zatáčce a naštěstí to nebylo ve velké rychlosti.

10 km Hlavní skupina už ztrácí na trojici na čele jen 11 sekund. Už brzy celý balík najede do Cattoliky, kde ho bude čekat náročný technický průjezd.

12 km Peloton mezitím stále stíhá tři závodníky v úniku, na které momentálně ztrácí 18 sekund.

14 km Sivakov už je zpátky na kole, ale jeho jediným cílem je nyní dorazit do cíle a poté doufat, že následná vyšetření neodhalí žádné vážné zranění. Sivakov má na pády na Grand Tour rozhodně smůlu, na zemi skončil i v loňské propršené první etapě na Tour de France.

15 km Závodník Ineos-Grenadiers Pavel Sivakov skončil ve velké rychlosti na zemi a i když už je na nohou, je hodně otřesený a dnes určitě ztratí hodně času. Ruský závodník je přitom po Eganu Bernalovi druhým lídrem britské stáje. V pádu byl nevině, spíše doplatil na chování jiných závodníků.

17 km Peloton ztrácí na trojici závodníků na čele 15 vteřin. Doufejme, že se v náročném technickém dojezdu s několika kruhovými objezdy vyhneme hromadným pádům.

19 km Peloton už ztrácí na čelo jen šest sekund, uprchlíci budou zřejmě brzy dostiženi.

22 km Útok Gougearda přišel poměrně daleko před cílem a je hodně troufalý. Pomoc by mu mohlo, kdyby začalo pršet, což by průjezd technickými pasážemi v závěru etapy pelotonu hodně ztížilo.

23 km Ještě tu máme jednu zápletku, z pelotonu se totiž odpoutal Francouz z týmu AG2R Citroën Alexis Gougeard a tvoří si znatelný náskok.

24 km Únik už má náskok jen půl minuty, Pellaud s Gabburem moc dobře vědí, že budou brzy dostiženi.

27 km Peloton se nyní řítí více než čtyřicetikilometrovou rychlostí, už brzy odstartuje náročný boj o pozice mezi sprinterskými vlaky.

30 km Pellaud s Gebburem si stále drží náskok okolo 45 sekund na peloton, vše už se pomalu ale jistě chytá na hromadný dojezd na pobřeží Jaderského moře v Cattolice. Poslední tři kilometry jsou celé po rovině, ale cyklistům závěr znepříjemní několik ostrých zejména levotočivých zatáček. Poslední kilometr už je pak téměř rovně za nosem.

37 km Peloton momentálně projíždí zónou, ve které mohou vyhodit odpadky a prázdné bidony a nedostanou za to pokutu a nehrozí jim vyloučení. Peloton ztrácí na únik 47 sekund.

43 km Na sprinterské prémii se tentokrát nezávodilo o body do bodovací soutěže, ale o tři, dvě a jednu bonusovou sekundu do celkového pořadí a o body do soutěže o nejaktivnějšího závodníka. Vítězem se stal Davide Gabburo před Simonem Pellaudem a Filippem Fiorellim.



1. Davide Gabburo 3 s

2. Simon Pellaud 2

3. Filippo Fiorelli 1

43 km Cyklisté právě projíždí Cesenou, což je město v provincii Emilia-Romagna, které má necelých 100 tisíc obyvatel a leží na řece Savio. V Ceseně se narodil slavný italský cyklista Marco Pantani.

46 km Náskok Pellauda s Gabburem už opět klesl pod minutu, je vidět, že peloton už nechce dávat necelých 50 km před cílem úniku žádný velký prostor.

53 km Představení cyklistů v úniku



Simon Pellaud

Tým: Androni Giocattoli – Sidermec

Věk: 28 let

Národnost: Švýcarsko

Největší úspěchy: 1. místo v etapě Tour of Hainan (2018), 1. místo v celkovém pořadí Tour de la Mirabelle (2019), 2. místo v celkovém pořadí Tour of Almaty (2018).



Davide Gabburo

Tým: Bardiani-CSF-Faizané

Věk: 28 let

Národnost: Itálie

Největší úspěchy: 1. místo na Grand Prix Alanya (2021), 7. místo na schborn-Frankfurt (2019).

58 km Dvojčlenný únik má nyní náskok minutu a dvacet sekund na peloton, který aktuálně jede pod taktovkou týmu Lotto Soudal.

64 km Dvojice Pellaud a Gabburo si rychle vytvořila minutový náskok na peloton. Ten si nyní bude hlídat, aby jim nedal příliš velký náskok.

68 km Tak přeci jen tu máme druhý únik dnešní etapy, do kterého se pouští dvojice Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) a Davide Gabburo (Bardiani CSF Faizané).

74 km Cyklisté už jsou ve druhé polovině dnešní placaté etapy, právě projíždějí stotisícovou obcí Forli, hlavním městem provincie Forli-Cesena.

81 km Vypadá to, že je čím dál tím pravděpodobnější, že dnes už žádný další únik neuvidíme a peloton dorazí pohromadě až do cíle.

88 km Druhou polovinu dnešní etapy možná zpestří déšť, už se začínají objevovat první kapky. Peloton stále pokračuje pohromadě. Před cílem v Carrolice ještě přijde na řadu 44 před cílem sprinterská prémie o časový bonus do celkového pořadí v Savignano sul Rubicone.

97 km Peloton je stále pohromadě a právě projíždí bufetem, takže cyklisté dostanou příležitost se občerstvit.

103 km Důvodem náhlého zrychlení pelotonu byla příprava na spurt v Imole, ale také obava z větru, jehož intenzita se zvyšuje a hrozit tak může roztrhání pelotonu, pokud by foukal výrazně zboku.

106 km Peloton už dostihl dvojici uprchlíků, takže etapa je v podstatě restartována. Uvidíme, jestli se ještě někdo pustí do úniku, v tuto chvíli se ale jede v pelotonu v hodně ostrém tempu.

107 km První byl na sprinterské prémii v Imole Filippo Tagliani a získává tak 12 bodů do bodovací soutěže. Ze závodníků z pelotonu byl nejrychlejší Fernando Gavíria před Peterem Saganem a Timem Merlierem.



1. Filippo Tagliani 12 bodů

2. Umberto Marengo 8

3. Fernando Gaviria 6

4. Elia Viviani 5

5. Tim Merlier 4

6. Peter Sagan 3

7. Giacomo Nizzolo 2

8. Andrea Pasqualon 1

108 km Náskok úniku se hodně rychle smrskává, poprvé se dnes v pelotonu opravdu začíná závodit. Únik už má náskok pouze jednu minutu.

111 km Imola, ve které se bude dnes závodit na sprinterské prémii, je hodně známé cyklistické město, Giro tady mělo cíl etapy už čtyřikrát v historii. Vyhráli zde Marino Basso (1968), Roberto Pagnin (1992), Ilnur Zakarin (2015) a Sam Bennett (2018).

112 km Už jen šest kilometrů to mají závodníci v úniku Filippo Tagliani a Umberto Marengo na první sprinterskou prémii dnešního dne v Imole. Zhruba tři a půl minuty po nich pak budou o zbývající body bojovat i sprinteři v balíku.

122 km Závodníci v úniku znovu svůj náskok lehce zvýšili, aktuálně jsou před pelotonem o pět a půl minuty.

133 km Dvojice cyklistů na čele už si vypracovala náskok 4:40 minuty. 107 km před cílem cyklisté projedou sprinterskou prémií v Imole, kde se bude bojovat o body do bodovací soutěže.

143 km Náskok úniku se dnes poprvé přehoupl přes čtyři minuty. O tempo pelotonu se nyní stará hlavně tým Israel Start-Up Nation, tedy stáj aktuálního lídra Gira Alessandra De Marchiho. Dá se očekávat, že později tuto práci převezmou spíše sprinterské týmy.

145 km Pojďme si v krátkosti představit oba cyklisty v úniku:



Filippo Tagliani

Tým: Androni Giocattoli – Sidermec

Věk: 25 let

Národnost: Itálie

Největší úspěchy: vítězství etapového závodu Gemenec Grand Prix včetně dvou vyhraných etap (2017).



Umberto Marengo

Tým: Bardiani-CSF-Faizané

Věk: 28 let

Národnost: Itálie

Největší úspěchy: vyhraná etapa na Tour of Utah (2019), vítěz jednorázového závodu Trophée de l'Anniversaire (2017), 2. místo na jednorázovém závodě GP Sakia El Hamra.

150 km Většinu závodníků dnes jistě těší, že na rozdíl od včerejška, kdy celá etapa propršela, dnes zatím panuje krásné počasí bez deště s teplotou okolo dvaceti stupňů.

154 km Dvojice Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) a Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané) na čele už si vypracovala náskok 3:45 minuty na peloton a pomalu se blíží do Bologni, což je největší město na trase dnešní etapy.

165 km Dvojice uprchlíků už si vypracovala náskok dvě a půl minuty na peloton. Celý balík směřuje na jihovýchod a bude tomu tak celou dnešní etapu až do finiše v přístavním městě Cattolica, kousek od San Marina.

170 km Dnes očekávejme velmi klidnou etapu, peloton zřejmě uniklé dvojici nedá velký prostor. Dá se očekávat, že pořádně se začne závodit zhruba 10 km před cílem, kdy se vše začne připravovat na závěrečný sprint.

174 km Do úniku se dnes dostali Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) a Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané). Už si dokázali vypracovat čtyřicetisekundový náskok.

175 km Tak dnes byl souboj o úniky tedy opravdu bleskový, protože to vypadá, že už nikdo další nedostane šanci se ke dvojici uprchlíků připojit.

176 km Okamžitě po startu etapy se od pelotonu odpoutali dva cyklisté prokontinentálních stájí.

Start 5. etapa odstartovala.

Cyklisté se už odlepili ze startovní pozice v Modeně, nyní je čeká jízda v neutrální zóně a poté cca ve 13:30 oficiální start.

Pořadí týmů po 4. etapě



1. Bahrain-Victorious 41:35:57 hod

2. Ineos-Grenadiers +1:07 min

3. UAE Team-Emirates +1:16

4. Team BikeExchange +1:53

5. EF Education-Nippo +2:38

6. Trek-Segafredo +3:21

7. Israel Start-Up Nation +4:43

8. Deceuninck-Quick-Step +5:55

9. Team Jumbo-Visma +6:19

10. Team DSM +6:28

Pořadí jezdců do 25 let po 4. etapě (bílý trikot)



1. Attila Valter (HUN) Groupama-FDJ 13:51:44 hod

2. Alexandr Vlasov (RUS) Astana-Premier Tech +24 s

3. Remco Evenepoel (BEL) Deceuninck-Quick-Step +28

4. Egan Bernal (COL) Ineos-Grenadiers +39

5. Pavel Sivakov (RUS) Ineos-Grenadiers +1:08 min

6. Daniel Felipe Martínez (COL) Ineos-Grenadiers +1:10

7. Jai Hindley (AUS) Team DSN +1:20

8. Tobias Foss (NOR) Team Jumbo-Visma +1:42

9. Gino Mäder (SUI) Bahrain-Victorious +1:55

10. Harold Tajeda (COL) Astana-Pro Tech +2:56

Pořadí vrchařské soutěže po 4. etapě (modrý trikot)



1. Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 18 bodů

2. Vincenzo Albanese (ITA) Eolo-Kometa Cycling Team 16

3. Rein Taaramäe (EST) Intermarché-Wanty-Gobert 13

4. Alessandro De Marchi (ITA) Israel Start-Up Nation 10

5. Francescp Gavazzi (ITA) EOLO-Kometa 9

6. Simon Pellaud (SUI) Androni Giocattoli-Sidermec 6

7. Lars Van den Berg (NED) Groupama-FDJ 6

8. Christopher Juul-Jensen (DEN) Team Bikeexchange 6

9. Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) 6

10. Louis Vervaeke (BEL) Alpecin-Fenix 5

Pořadí bodovací soutěže po 4. etapě (fialový trikot)



1. Tim Merlier (BEL) Alpecin-Fenix 50 bodů

2. Elia Viviani (ITA) Cofidis 38

3. Giacomo Nizzolo (ITA) Team Qhubeka Assos 35

4. Peter Sagan (SVK) Bora-Hansgrohe 29

5. Taco Van der Hoorn (NED) Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux 28

6. Filippo Fiorelli (ITA) Bardiani CSF Faizane 28

7. Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 25

8. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation 25

9. Filippo Tagliani (ITA) Androni Giocattoli-Sidermec 24

10. Alessandro De Marchi (ITA) Israel Start-Up Nation 23

Celkové pořadí Gira po 4. etapě (růžový trikot)



1. Alessandro De Marchi (ITA) Israel Start-Up Nation 13:50:44 hod

2. Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates +22 s

3. Louis Vervaeke (BEL) Alpecin-Fenix +42

4. Nelson Oliveira (POR) Movistar Team +48

5. Attila Valter (HUN) Groupama-FDJ +1:00 min

6. Nicolas Edet (FRA) Cofidis +1:15

7. Alexandr Vlasov (RUS) Astana-Premier Tech +1:24

8. Remco Evenepoel (BEL) Deceuninck-Quick-Step +1:28

9. Alberto Bettiol (ITA) EF Education-Nippo +1:37

10. Hugh Carthy (GBR) EF Education-Nippo +1:38

...

43. Jan Hirt (CZE) Intermarché-Wanty-Gobert +5:49

106. Peter Sagan (SVK) Bora-Hansgrohe +23:06

Favorité etapy



Zatím jediný hromadný dojezd letošního Gira vyhrál Tim Merlier z Alpecin-Fenix a i dnes bude patřit mezi favority. Jeho hlavními soupeři v boji o etapu by měli být sprinteři Elia Viviani, Peter Sagan, Caleb Ewan, Dylan Grönevegen, Giacomo Nizzolo nebo Fernando Gaviria.



***** Caleb Ewan

**** Elia Viviani, Peter Sagan, Giacomo Nizzolo, Tim Merlier

*** Dylan Grönevegen, Fernando Gaviria, Davide Cimolai

** Matteo Moschetti, Patrick Bevin, David Dekker, Andrea Pasqualon

* Filippo Fiorelli, Lawrence Naesen, Gianni Vermeersch, Stefano Oldani, Jacopo Mosca

Etapa



Pátá etapa je úplně celá placatá, a proto ideální pro sprintery. Ti si budou určitě velmi dobře hlídat denní únik, aby jim stejně jako ve třetí etapě neunikla šance zabojovat o vítězství. Na programu nebude ani jedna vrchařská prémie, pouze dvě prémie sprinterské. Pro závodníky pro celkové pořadí by se mělo jednat o klidnější etapu, pouze si budou muset dávat pozor, aby někde nezůstali na větru, pokud by hodně foukalo.

Zdravím a vítám všechny příznivce silniční cyklistiky u sledování 5. etapy Giro d'Italia se startem v Modeně a cílem v Cattolice. Etapa bude dlouhá 177 km.