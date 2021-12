Ďalší úlovok pre RFA. Youtuber knokautoval bývalého šampióna UFC (Týždeň V klietke)

V organizácii KSW sa predstavila dvojica českých bojovníkov, lenže príliš sa im nedarilo. Za to v hlavnom zápase večera videli diváci tvrdý knokaut. Výstavné KO si pripísal na konto aj youtuber Jake Paul.

BRATISLAVA. Zatiaľ čo Oktagonu sa podarilo zachrániť hlavný zápas pre koncoročný galavečer, do organizácie Real Fight Arena prechádza ďalšie známe meno.

„Nikto ma nesklamal, s nikým som sa nepohádal, jednoducho to tak cítim, že je to správna voľba, tak ako som to v minulosti cítil s Oktagonom.

To nie je tak, že by tu prišli ku mne, dali peniaze na stôl a hneď som odišiel. Všetkému predchádzali dlhé stretnutia, kde som z toho nadobudol ten správny pocit,“ prezradila nová akvizícia RFA.